¡Ú¥¹¥¿¡¼¥À¥à¡Û¼ëÎ¤ IWGP½÷»Ò²¦ºÂÃ¥´Ô¤Ê¤é¡Ä1¡¦4Åìµþ¥É¡¼¥à½Ð¿Ø¤Î½É´ê¡Ö¤³¤ì¤¾½÷»Ò¥×¥í¥ì¥¹¤À¤È¤¤¤¦»î¹ç¤ò¡×
¡¡½÷»Ò¥×¥í¥ì¥¹¡Ö¥¹¥¿¡¼¥À¥à¡×¤ÎÁ°£É£×£Ç£Ð½÷»Ò²¦¼Ô¡¦¼ëÎ¤¡Ê£³£¶¡Ë¤¬¡¢²¦ºÂÃ¥´Ô¤ËÇ³¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡£¶·î¤ÎÂå¡¹ÌÚÂç²ñ¤Ç½ÉÅ¨¡¦£Ó£á£ò£å£å£å¤ËÇÔ¤ìÆ±²¦ºÂ¤«¤é´ÙÍî¤·¡¢£··î¤«¤éÉé½ý²Õ½ê¼£ÎÅ¤Î¤¿¤á·ç¾ì¡££¹·î£²£·Æü¤Î¸å³Ú±àÂç²ñ¤ÇÉüµ¢¤¹¤ë¤È¡¢Æ±²¦ºÂ¤ØÄ©Àï¤òÉ½ÌÀ¤·¡¢º£·î£±£³Æü¤Î¿·ÆüËÜ¥×¥í¥ì¥¹Î¾¹ñ¹ñµ»´ÛÂç²ñ¤Ç£Ó£á£ò£å£å£å¤ËÄ©Àï¤¹¤ë¤³¤È¤¬·èÄê¤·¤¿¡£²¦ºÂÀï¤ò¹µ¤¨¤¿£±£±Æü¤Î¥¹¥¿¡¼¥À¥à¸å³Ú±àÂç²ñ¤Ç¤Ï¡¢£¶¿Í¥¿¥Ã¥°¥Þ¥Ã¥Á¤Ç£Ó£á£ò£å£å£å¤È·ãÆÍ¡£ºÇ¸å¤ÏÅ¨·³¤Î³ð¥ß¥¯¤ò¥°¥é¥¦¥ó¥É¼°¼ë¿ý¤Ç¹Ê¤ê¾å¤²¡¢¥®¥Ö¥¢¥Ã¥×¾¡¤Á¤òÃ¥¤Ã¤Æ²¦ºÂÀï¤ËÀª¤¤¤ò¤Ä¤±¤¿¡£
¡¡»î¹ç¸å¼èºà¤Ë±þ¤¸¤¿¼ëÎ¤¤Ï¡ÖºÇ½é¤Ï¤ªµÒ¤µ¤ó¤¬¿ô½½¿Í¤¯¤é¤¤¤·¤«¤¤¤Ê¤¤²ñ¾ì¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿»ä¤¬¡¢¿·ÆüËÜ¤ÎÎ¾¹ñ¤Ç¥¿¥¤¥È¥ë¥Þ¥Ã¥Á¤ò¤Ç¤¤ë¤Ê¤ó¤Æ»×¤Ã¤Æ¤â¤ß¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤³¤Î¥Á¥ã¥ó¥¹¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¤â¤Î¤Ë¤·¤Æ¡¢¤³¤ÎÀª¤¤¤Î¤Þ¤ÞÉ¬¤º£Ó£á£ò£å£å£å¤«¤é¾¡Íø¤¹¤ë¡££É£×£Ç£Ð½÷»Ò²¦ºÂ¤ò»ä¤¬´¬¤¤¤Æ¤ß¤»¤Þ¤¹¡×¤È¶¯¤¤¤Þ¤Ê¤¶¤·¤Ç¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¿·ÆüËÜ¤Î¥Ó¥Ã¥°¥Þ¥Ã¥Á¤Ç²¦ºÂ¤ò³ÍÆÀ¤Ç¤¤¿¶Ç¤Ë¤Ï¡¢ÍèÇ¯£±·î£´Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤ë¿·ÆüËÜÅìµþ¥É¡¼¥àÂç²ñ¤Ç¤Î²¦ºÂÀï¤òÇ®Ë¾¤·¤¿¡£Æ±Âç²ñ¤ÏÃª¶¶¹°»ê¤Î°úÂà¤ä¡¢£²£°£²£±Ç¯Åìµþ¸ÞÎØ½ÀÆ»ÃË»Ò£±£°£°¥¥íµé¶â¥á¥À¥ë¤Î¥¦¥ë¥Õ¡¦¥¢¥í¥ó¤Î¥Ç¥Ó¥å¡¼Àï¤Ê¤ÉÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤ë¡£À¤´Ö¤Ë¤è¤ê¡Ö¥¹¥¿¡¼¥À¥à¡×¤ÎÌ¾¤ò¤È¤É¤í¤«¤»¤¿¤¤¤È¤¤¤¦¼ëÎ¤¤Ï¡Ö¤â¤Î¤¹¤´¤¯ÃíÌÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÂç²ñ¤À¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢¤¿¤¯¤µ¤ó¤ÎÊý¤Ë¥¹¥¿¡¼¥À¥à¤È½÷»Ò¥×¥í¥ì¥¹¤ÎÌÌÇò¤µ¤ò¹¤²¤é¤ì¤ë¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¡£¤À¤«¤é¿·ÆüËÜ¤Î¥ê¥ó¥°¤Ç¤³¤Î²¦ºÂÀï¤¬¹Ô¤ï¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤È¤Æ¤â°ÕÌ£¤¬¤¢¤ë¡£º£²ó¤âÂè£±»î¹ç¤«¤éÇ®¤¤»î¹ç¤Ë¤·¤Æ¡¢¤³¤ì¤¾½÷»Ò¥×¥í¥ì¥¹¤À¤È¤¤¤¦»î¹ç¤ò¸«¤»¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È³Ð¸ç¤ò¼¨¤·¤¿¡£
¡¡¼ëÎ¤¤¬ËÜÎÎÈ¯´ø¤¹¤ë¤È¤¤¬¤¤¿¡£