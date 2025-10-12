¡Ö±Êµ×·çÈÖ¤Ë¤Ê¤ë¡×º´¡¹ÌÚÏ¯´õ¤Ë¼¨¤·¤¿·É°Õ¡¡ÅÁÀâ¤Î1ÆüÄ¾¸å¡Ä¡ÈÁ°Ç¤¼Ô¡É¤¬Ç§¤á¤¿Â¸ºß´¶
º´¡¹ÌÚ¤¬¸«¤»¤ë¹¥µß±ç¤ò¥í¥Ï¥¹¤¬¾Î»¿
¡ÚMLB¡Û¥É¥¸¥ã¡¼¥¹ 2¡¼1 ¥Õ¥£¥ê¡¼¥º¡ÊÆüËÜ»þ´Ö10Æü¡¦¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¡Ë
¡¡ÇØÈÖ¹æ¡Ö11¡×¤Î¡ÈÁ°Ç¤¼Ô¡É¡¢¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Î¥ß¥²¥ë¡¦¥í¥Ï¥¹ÆâÌî¼ê¤âº´¡¹ÌÚÏ¯´õÅê¼ê¤¬ÈäÏª¤·¤¿°µÅÝÅª¤ÊÅêµå¤Ë»¿¼¤òÁ÷¤Ã¤¿¡£º´¡¹ÌÚ¤Ï9Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö10Æü¡Ë¡¢ËÜµòÃÏ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¥Õ¥£¥ê¡¼¥º¤È¤ÎÃÏ¶è¥·¥ê¡¼¥ºÂè4Àï¤Î8²ó¤«¤éÅÐÈÄ¤·3¥¤¥Ë¥ó¥°Ï¢Â³¤Ç3¼ÔËÞÂà¡£¥ê¡¼¥°Í¥¾¡·èÄê¥·¥ê¡¼¥º¿Ê½Ð¤ò°ú¤´ó¤»¤¿¡È´°àúÅêµå¡É¤Ë36ºÐ¥Ù¥Æ¥é¥ó¤â¸«¹û¤ì¤¿¤è¤¦¤À¡£
¡¡ÃÏ¶è¥·¥ê¡¼¥ºÆÍÇË¤ò½Ë¤¤¹Ô¤ï¤ì¤¿¥·¥ã¥ó¥Ñ¥ó¥Õ¥¡¥¤¥È¤ÎºÇÃæ¡¢¥í¥Ï¥¹¤¬º´¡¹ÌÚ¤Ë»¿¼¤Î¸ÀÍÕ¤òÊÂ¤Ù¤¿¡£¥á¥Ç¥£¥¢¤ÎÌä¤¤¤«¤±¤ËÂÐ¤·¡Ö1Ç¯ÌÜ¤ÎÁª¼ê¤È¤·¤Æ¥í¥¦¥¤Ï¡¢Âç¤¤ÊÍ×µá¤ò¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤è¤¦¤Ë´¶¤¸¤ë¡£Èà¤Ï¿§¡¹¤Ê¤³¤È¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤¿¡£¥Ö¥ë¥Ú¥ó¤Çµï¾ì½ê¤ò¸«¤Ä¤±¤¿¤è¤¦¤Ë´¶¤¸¤ë¡£ÅÐÈÄ¤¹¤ëºÝ¡¢Âç¤¤Ê¼«¿®¤ò´¶¤¸¤ë¤è¤¦¤Ë¸«¤¨¤ë¤·¡¢¥Ô¥·¥ã¥Ã¤ÈÍÞ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÀä»¿¤·¤¿¡£
¡¡Â³¤±¤Æ¡Ö¡Ê²ø²æ¤«¤éÉüµ¢¸å¡ËÈà¤Ï³èÌö¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥·¡¼¥º¥ó½ªÈ×¡¢»ä¤¿¤Á¤Ï¡Ê¤½¤Î³èÌö¤ò¡Ë¤È¤Æ¤âÉ¬Í×¤È¤·¤Æ¤¤¤¿¡£ÁÇÀ²¤é¤·¤¤¤Í¡×¤È¡¢Éüµ¢°Ê¹ß¥Ö¥ë¥Ú¥ó¿Ø¤ÎµßÀ¤¼ç¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ëº´¡¹ÌÚ¤Ë·É°Õ¤ò¼¨¤·¤¿¡£
¡¡¥í¥Ï¥¹¤Ïº´¡¹ÌÚ¤¬ÆþÃÄ»þ¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¼«¿È¤¬ÇØÉé¤Ã¤Æ¤¤¤¿11ÈÖ¤ò¾ù¤ê¡¢º£µ¨¤Ï72ÈÖ¤Ç¥×¥ì¡¼¤¹¤ë¤³¤È¤ò·è¤á¤¿¡£¡ÖÈà¤¬µï¿´ÃÏ¤¬ÎÉ¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¤³¤Î¿ôÆü´Ö¤è¤¦¤Ê³èÌö¤ò¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Ê¤é¡¢¼«Ê¬¤Ï¥Á¡¼¥à¥á¡¼¥È¤ËÂÐ¤·¤Æ²¿¤À¤Ã¤Æ¤ä¤ë¤è¡£µ¤¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×¤È¸ì¤ë¤È¡¢¡Ö»ä¤Ï¼çÌò¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤òË¾¤ó¤Ç¤¤¤Ê¤¤¤·¡¢¤¿¤À¥Á¡¼¥à¤Ë¹×¸¥¤·¤¿¤¤¤À¤±¤Ê¤ó¤À¡×¤È¥Á¡¼¥à¥ê¡¼¥À¡¼¤È¤·¤Æ¤Î»×¤¤¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤ÎºÇ¸å¤Ë¥í¥Ï¥¹¤Ï¡Ö¥í¥¦¥¤¬¤³¤Î³èÌö¤òÂ³¤±¤ì¤ÐÇØÈÖ¹æ11¤Ï±Êµ×·çÈÖ¤Ë¤Ê¤ë¤À¤í¤¦¡×¤È¶¯Ä´¡£º£µ¨¤«¤é¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Ë²Ã¤ï¤Ã¤¿23ºÐ¤¬Èë¤á¤¿¥Ý¥Æ¥ó¥·¥ã¥ë¤Ë´üÂÔ¤ò´ó¤»¤¿¡£¡ÊFull-CountÊÔ½¸Éô¡Ë