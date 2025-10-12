大阪・関西万博（10月13日閉幕）のチェコパビリオンで9日、日本の伝統文化・茶の湯とチェコの伝統産業・ボヘミアンガラスを融合させた「おもてなし茶会」が開かれた。

大阪・関西万博 チェコパビリオン屋上テラスで開かれた茶会〈2025年10月9日 大阪市此花区・夢洲〉

茶道表千家・前田一成教授の解説で、この日は4回に分けて約300人（見学者含む）が一服のお茶を通じて特別な時間を過ごした。

前田さんは茶道の魅力を広げようと、千利休にゆかりの深い「さかい利晶の杜」（大阪府堺市）でお点前を受け持っている。

茶会は立礼（りゅうれい）の様式で、亭主（お茶を点てる側）と客（お茶を飲む側）の双方が椅子に座り、点茶盤（テーブル）を使って茶を点てた。

また茶器はお椀型のボヘミアンガラスを使い、チェコパビリオンにちなんだ和菓子を添えた。

チェコパビリオンの公式キャラクター「レネ」の瞳（写真手前）と、ロゴマーク「リンデンの葉」を型どった和菓子

和菓子は2種類。チェコパビリオンのマスコット『レネ』の瞳と、チェコの国章・貨幣などにも描かれ、チェコパビリオンのロゴにも用いられるハート型の『リンデンの葉（西洋菩提樹）』を型どった。

1970年大阪万博、1990年大阪花博、そして大阪・関西万博で茶を点てた前田さんは、時代によって参加した人々の反応の違いに気づく。

「70年は高度経済成長期。あの頃はすべてが新鮮。言葉では“茶の湯”を知っていても、実体験はなかった。90年は無反応。バブル経済期で余暇の楽しみや、贅沢さを求めていたからかも知れない。

そして2025年の大阪・関西万博。多くのインバウンド（訪日外国人）が関西に来られ、日本の伝統文化に驚きと興味を持っていただけたという。

今回の万博では、迎賓館で海外各国の要人に茶をもてなした前田さん。「皆さん、日本人以上に茶の知識がある」と話す。

今回はガラスの器に抹茶という『ミスマッチのマッチング』。これぞ万博だからこそ認められるアトラクションだが、私たちは守るべき作法をしっかり引き継ぎたい」と話す。

大阪・関西万博 チェコパビリオン チェコから訪れた夫婦も茶の湯を満喫「独特の香りが素晴らしい」〈2025年10月9日 大阪市此花区・夢洲〉

らせん状のフォルムが人気を呼んだチェコパビリオン

チェコから訪れた夫婦は、「抹茶の香りと、苦みから甘みへ移る味わいは独特。和菓子との相性も抜群」と評価した。

チェコパビリオン・屋上テラスからも花火を楽しむことができる