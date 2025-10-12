地元局が佐々木をセンターに大抜擢

米大リーグ・ドジャースは9日（日本時間10日）、本拠地での地区シリーズ第4戦でフィリーズと対戦し、延長11回の末2-1でサヨナラ勝ち。ナ・リーグの優勝決定シリーズ進出を決めた。佐々木朗希投手は、8回からマウンドに上がり、3回無安打2奪三振と完璧なピッチングを披露した。地元メディアは佐々木をセンターにした1枚を公開した。

颯爽と投げ込みセンターを飾った。

米カリフォルニア州地元放送局「スポーツネット・ロサンゼルス」の公式Xはリーグ優勝決定シリーズ進出を祝して1枚の画像を公開した。そこにはMVPトリオの大谷やベッツ、フリーマン。シリーズ好調だったテオスカー・ヘルナンデス、キケ・ヘルナンデスの2人。そして、ビジターユニホームで投げ込む佐々木が画像の真ん中に躍っていた。

不安定なリリーフ陣を抱えるチームで獅子奮迅の活躍を見せた佐々木。“MVP級”の活躍を称えたLAメディアの粋な計らいに日本人から「見てよ、これ」「朗希が1番前 そういうことですよ」など驚きの声が寄せられたが、米国ファンからも感激のコメントが書き込まれた。

「ロウキとタイラーに大感謝だ！」

「このチームの忍耐力、絆、そしてもちろん才能が大好きだ」

「ああ、勝ってよかった 私の選手たちが奮い立たせてくれた」

「こういうの大好き！」

「本当に素晴らしいことをしてくれた！」

「あなた達みんなが私の神経をめちゃくちゃにしたわ！」

佐々木は地区シリーズ3試合に登板。4回1/3を投げ2セーブ無失点、WHIPは0.23と抜群の安定感を見せた。



（THE ANSWER編集部）