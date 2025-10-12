「ずっと同じボブ」は卒業！【40・50代】がマネしたい「最旬ボブ」って？

定番のボブは安定感がある反面、変化をつけないと飽きてしまいがち。そこで注目したいのが、フォルムやカラーで差をつけたスタイルです。くびれや丸み、動きのある質感を加えるだけでぐっと新鮮な印象に。今回は40・50代が取り入れやすい、こなれたムードの「最旬ボブ」をご紹介します。

柔らかな暖色ベージュのくびれボブ

首もとに自然なくびれを作り、毛先はほんのり外ハネに仕上げたレイヤーボブ。トップを内に入れてふんわりと被せることで、バランスの良いシルエットに。暖色ベージュのやわらかな発色が加わることで、全体が明るく女性らしい印象にまとまります。立体感がありながら上品さも残る今っぽスタイルです。

丸みシルエットのレイヤーボブ

レイヤーを重ね、丸みを帯びたフォルムに仕上げたボブスタイル。くすみブラウンの落ち着いたカラーがベースとなり、表面に浮かぶ筋のような毛束感が軽やかさを演出します。シルエットはふんわりとしながらもコンパクトにまとまる、大人世代の髪にちょうどいい抜け感を添えてくれるスタイルです。

ニュアンスウェーブで仕上げるミニボブ

くせ毛の質感をそのまま活かした、ニュアンスウェーブのミニボブ。耳掛けで顔まわりをすっきり見せ、首元にはさりげなくくびれをプラス。ぷつっとしたカットラインで全体を引き締めつつ、まろやかなグレージュが柔らかさも与えてくれます。ナチュラルでありながらおしゃれ感のある、バランスの取れたデザインです。

強めカールで華やぐ、ボブパーマ

顔まわりにほんのりレイヤーを入れたボブをベースに、根元から強めのパーマをプラス。くるくるとしたカール感が全体を華やかに見せ、動きのあるシルエットを楽しめます。しっかりかけたカールは持ちがよく、時間が経っても雰囲気が残りやすいのも魅力。定番ボブに遊び心を加えたい人にぴったりなスタイルです。

※本文中の画像は投稿主様より掲載許諾をいただいています。

※こちらの記事では@kitadani_koujiro様、@kzs_hair様、@amimotoki様、@hanae.yamaguchi様のInstagram投稿をご紹介しております。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：内山友里