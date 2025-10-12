我が子が「パチンコ店でバイトしたい」と言い出したら？ 親「客層が悪い」、子「考えが古い」と対立

昔。それも15年ぐらい前まではパチンコホールでのバイトは、下手をするとそのホールの新入社員よりも稼げることが当たり前だった。それぐらい時給が良かった。

理由としては基本的にパチンコホールでの作業内容が肉体労働であることも大きいが、もう一つには少なからず命に係わるようなリスクもあったためだ。リスクというのは、たとえばホールがゴト師の犯罪のターゲットになるなどだ。

不正な手口で出玉を抜き取る犯罪として、ゴトは一頃昔までは切り離せない悩みの種だったのである。パチンコホールのアルバイトはそういう犯罪と、時として鉢合わせしてしまうリスクもある。

実際、下手に現場を目撃して追いかけてしまうと、刃物を持っていたゴト師に返り討ちに遭い……という話もあったので、そういうことを含めて昔から時給は高かったのだろう。（文：松本ミゾレ）

最近は店員の負担もだいぶ減っている

現在の日本では、地方でも最低賃金がかなり上がったので、パチンコホール一強時代は終わったとも言える。僕がはじめてバイトをした田舎のミスドなんて、確か25年ぐらい前まで時給は700円程度だった。いや、もっと低かった気もする。

しかし時代は変わって、今は時給も何度となく改定されている。パチンコホールの時給がぶっちぎりで高いということはあまりない。なので、稼ぐという観点では他のバイトでもよかったりするわけだ。

先日、ガールズちゃんねるに「自分の子供がパチンコ屋でバイトしたいと言い出したら」というトピックが立っていた。トピ主は子供からパチンコホールでバイトがしたいという言葉を聞かされたが「所詮ギャンブル、気性も荒い人も来る確率高いし」と否定的。

僕なんかは「ギャンブルやるような気性の荒い人はコンビニにもスーパーにも来店しますよ」とか思っちゃうんだけど、まあ親の気持ちとしては不安なんでしょう。

トピ主のお子さんは「今はクリーンだよ、考え方古いな」と反論もしたというが、まあ親心としてはわざわざあんな施設に……という思いなのだろう。

一方で、今のホールの労働環境というのは昔と様変わりしている。パチンコ・パチスロ共に玉やメダルを使わずに遊技するようになったため、出玉の満載されたドル箱をジェットカウンターに流して精算する重労働も過去のものとなってきた。

それに治安も昔ほど悪くはない。台を奪い合って乱闘する客は明らかに減っている。ゴト行為に関しては、今はあまり聞かない。相変わらず店の売り上げを狙った犯罪はたびたび起きるが、それは早番を選べば回避できる。

その代わり、なんかブツブツ独り言つぶやきながらイライラ遊技する気味の悪い客は増えた気はするが。

「子供が女の子なら止めてあげてほしい」という声も……

で、トピックの中では色々と意見も割れている。パチンコホールでのバイトに賛成、反対。色んな声があるのでちょっとだけ引用。

「反対する。治安が良くない」

「昔に比べたら玉運んだりしなくていいところも増えてるから肉体的には楽になってる。でも民度は低いよ」

「パチンコ店はどっちかっていうと耳とか腰悪くしないかが心配かも」

「友達が大学時代にバイトしてたけどおっさん客は普通にお尻触ってくるって言ってた」

「子供が女の子なら止めてあげてほしい」

と、こんな感じ。賛より否がちょっと目立つかな。特に女性の場合はおすすめしない、みたいな書き込みもあった。これについては僕もパチンコホール店員時代に「ああ、女性には向かないなぁ」と思った節がある。

男性多めの職場ということで、女性が少数派となると、女性同士で仲良くやっていくのかな？ とか思っていたら、気が合わないのか意外と対立していたのを複数の店舗で目撃して気まずい思いをした。

女性店員同士の諍いは、男性が気付かない範囲で静かに進行するようで、表面化した時は大抵取り返しがつかなくなっている。気が強い女性店員は大抵どの店にもいるので、人間関係の構築が苦手な人には向かないかもなぁ。

あと、女性はセクハラされるという意見もあるが、これは少ないながらも今もあると思う。最近はホール側が顔の良い女性店員をアイドル店員呼ばわりして、SNSアカウントの運用まで任せるなど、意味があるんだか分からない戦略を練ることもある。そういうアイドル化に巻き込まれたら余計なタスクが増えるので、めんどくさいだろうね。

別途手当は出るとしても、そのせいで顔を晒して「顔ファン」を作ることにもなるわけだし。そしてその顔ファンはみんなパチンコ依存なわけで。まともな恋愛経験もないだろうから、適正な距離感も構築はできないだろう。

なのでそういう、アイドル売りをしていないホールを探してバイトをするのが、女性にはオススメかなぁ。逆に男性の場合は、昔は長髪も茶髪もアクセサリーもNGという店ばっかりだったが、今はその辺、多様性の名のもとに甘くなっている。

男性にとっては昔よりも働きやすい職場ではないだろうか。まあ、遅番の場合は新台入れ替えで結構体力を奪われるので、そういうのが苦手な人は早番を選ぶのがいいと思う。

もし近所にパチンコホールがあって、ちょっとバイトしたいと思ったのなら、気軽に応募してみては？ 肌に合わないと思ったらすぐ辞めればいいのだ。バイトなんてそんなものだし。