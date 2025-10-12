2025年もあっという間に半分が終了。アメリカではトランプ大統領が返り咲き、日本では55年ぶりに大阪で万国博覧会が開催されるなど、数え切れないほど大きなニュースがあった。そこで、本誌が目撃してきた2025年のスクープのなかでも、とりわけ反響の大きかったものを改めて紹介する。

今年1月に、両陛下と共に皇宮警察の年頭視閲式に初めてご出席でされた愛子さま。お召しになられていたオフホワイトのコートには、どこか見覚えがあるもので……。9年前の貴重な写真とともに、改めて振り返りたい。（以下、女性自身 2025年1月28日発売号より）

■

明るい日差しのなか、オフホワイトの膝丈のコートをお召しの愛子さまは終始明るいご表情で、時折、天皇陛下、雅子さまと笑顔で会話されていた。

1月24日、愛子さまは、両陛下とご一緒に皇居で催された皇室の護衛や皇居の警備を担っている皇宮警察の年頭視閲式に初めてご出席。皇宮警察の儀仗隊や騎馬部隊、側衛車両部隊などが力強くパレード行進する様子を見学された。

その愛子さまのAラインが美しいコートは、9年前、長野県にスキーにお出かけになる際にお召しになっていたもの。ファーのハンドバッグも、濃いブラウンのレザーロングブーツも当時、中学生だった愛子さまには少し背伸びした印象だったが、今ではとてもお似合いになっていた。