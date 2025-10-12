Snow Man佐久間大介、ぺえが語る“グループの魅力論”に納得「我々の事務所だとKAT-TUN兄さんたちが…」
9人組グループ・Snow Manの佐久間大介とお笑いコンビ・バナナマンの日村勇紀がMCを務める、日本テレビ系『サクサクヒムヒム ☆推しの降る夜☆』（毎週土曜 後11：30）が、11日に放送された。
【番組カット】くつろぎすぎ…？な佐久間大介＆日村勇紀
同番組は、普段からあらゆることに興味津々なMCの佐久間と日村が「いま日本中で推されているもの」がなぜそこまで推されているのか、自由に調べて、聞いて、時には脱線しながら世界中のあらゆる“推し”の魅力を学ぶ“推しトークバラエティー”。今回はYouTuber「ぺえ」を深掘りした。
原宿の人気アパレル店「WC（ダブルシー）」のカリスマ店員だったぺえは、2015年にマツコ・デラックスがMCを務める『マツコ会議』（日本テレビ系）のインタビュー動画の中で偶然取り上げられ、芸能界デビューを果たす。デビュー後すぐに『行列のできる法律相談所』（日本テレビ系）などの人気バラエティー番組に出演し、世間から注目を集めた。
そんなぺえだが、現在は地上波から距離を置き、YouTubeを中心に活動。俳優の千葉雄大、仲里依紗、歌手のaikoなど名だたる芸能人たちからファンを公言されているぺえは、自身の動画で芸能人らしからぬ“ありのまますぎる姿”を配信し、話題となっている。
今回は、ぺえがスタジオに登場。すると、ぺえは「Snow Manとバナナマンに挟まれる人間じゃないの。ソワソワして…。たいそうなものじゃない」と謙そんする。佐久間は「さっきの今までの動画見た感じで想像してたよりも、100倍いい匂いしてる」と、動画のナチュラルだった姿とは打って変わってメークばっちりのぺえの姿に驚く。
地上波での活動を減らした理由について「限界は感じて、こう見えて人の目をすごい気にしちゃうんで。こうやってスタジオでいろいろスタッフさんがいてくれて。今私が言った発言に対して、すごいつまらなそうにしてるとか」と語るぺえ。テレビ出演によって疲労が増した結果、突発性難聴などを発症したことからYouTubeでの活動に移行したという。
そして、YouTubeでの飾らない姿を配信することについて「本当にここまでやるっていう覚悟を自分に認識させたくて。あそこまで思いっきり」と自身の“覚悟”の現れであることを説明。佐久間と日村は「すげー」とその勇気に感嘆していた。
スタジオに“おしつじさん”の狩野舞子と小栗有以（AKB48）も加わると、YouTubeなどでも視聴者からの悩み相談によく乗っているぺえに、小栗が悩み相談することに。小栗は「私たちAKBって20周年を迎えて、どうしても昔の先輩を超えたい。どうしたらいいですか？」とぺえに自身の悩みを打ち明ける。
するとぺえからは「やっぱ初期を超えるっていうのはもうむちゃ。わかんないよ私、ごめんね。（でも）AKBにここあったらいいなって思うのは“仲の悪さ”」と意外な回答が飛び出す。続けて、ぺえは「悪い意味じゃないよ、魅力的ってこと！人間くささ」と説明する。
佐久間はこの答えに納得したようで「我々の事務所だとKAT-TUN兄さんたちが、あそことあそこ、バチバチしてんだろみたいな、ファンの中で超有名になるんですけど、実際はめっちゃ仲良いとか」と先輩グループの素顔を明かす。
最後はぺえとより打ち解けるため、佐久間、日村、狩野、小栗、ぺえの5人だけをスタジオに残した状態で自撮り大会をすることに。ぺえのマイペースで気楽な雰囲気に、自然と笑顔があふれていた。
