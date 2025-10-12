TBS NEWS DIG Powered by JNN

台風22号の爪痕がまだ残る伊豆諸島ですが、あす13日（月・祝）昼前後に再び台風23号が直撃するおそれがあります。伊豆諸島では、きょう12日（日）のうちに台風への備えをお願いします。

■きょう関東は日ざしと夏日戻る
きょう12日（日）は四国から北日本にかけて曇りや雨の所が多くなりそうです。関東は薄日がさし、東京都心の最高気温は25℃と前日より大幅に高いでしょう。朝はヒンヤリでも、昼間は軽めの服装で過ごすことができそうです。

【きょう12日（日）の各地の予想最高気温】
札幌　:15℃　釧路:15℃
青森　:19℃　盛岡:18℃
仙台　:18℃　新潟:25℃
長野　:28℃　金沢:29℃
名古屋:27℃　東京:25℃
大阪　:29℃　岡山:29℃
広島　:31℃　松江:28℃
高知　:31℃　福岡:29℃
鹿児島:32℃　那覇:32℃

■台風23号は次第に暴風域を伴う
台風23号は海面水温の高いエリアを東寄りに進み、発達を続けるでしょう。きょう12日（日）午後にも暴風域を伴い、あす13日（月・祝）の昼前後に再び八丈島など伊豆諸島南部を直撃するおそれがあります。

伊豆諸島であす13日（月・祝）予想される最大瞬間風速は45メートルで、暴風に厳重な警戒が必要です。台風本体の雨雲がかかり続け、また総雨量が300ミリ近い大雨となるおそれもあります。新たな大雨災害にも警戒をしてください。

■伊豆諸島　あすは不要不急の外出控えて
伊豆諸島では、きょう12日（日）のうちに飛ばされやすい物を家の中にしまったり、しっかりと固定したりした方がいいでしょう。窓ガラスの補強もしておくとよさそうです。

台風が最も接近するあす13日（月・祝）昼前後が暴風や大雨などのピークとなる見通しのため、あす13日（月・祝）は不要不急の外出は控えてください。頑丈な建物の2階以上など、安全な所で過ごすようにお願いします。

【予想最大瞬間風速】
▼きょう12日（日）
　伊豆諸島　30メートル
▼あす13日（月・祝）
　伊豆諸島　45メートル

【予想される波の高さ（うねり伴う）】
▼きょう12日（日）
　伊豆諸島　 5メートル
▼あす13日（月・祝）
　伊豆諸島　 9メートル

【24時間予想降水量（多い所）】
▼あす13日（月・祝）午前6時まで
　伊豆諸島　180ミリ
▼その後、あさって14日（火）午前6時まで
　伊豆諸島　150ミリ