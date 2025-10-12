モデルでタレントの山崎みどり（42）が11日までに、自身のインスタグラムを更新。韓国旅行の様子を投稿した。

「韓国滞在中、ホテルのプールで泳いだよー」とつづり、ゴールドのビキニ水着姿を公開。「25mを何往復かしたらめちゃくちゃ疲れた 韓国美味しいものあり過ぎてめっちゃ食べまくってたから韓国でも体動かしました」と報告した。

韓国ではサムギョプサルやユッケ、イカのキムチなどを堪能し、「タピオカミルクティー 韓国のは結構甘かった とお部屋にあったフルーツでのんびりしてた」とホテルでのゆったりとした時間も満喫。ベッドの上で寝転ぶバスローブ姿も披露した。

フォロワーからも「女神」「超綺麗」「美肌に美貌」「NICEプロポーション」「スタイル抜群」「美尻過ぎ」「綺麗な脚」「足の爪もビューティフル」「やばすぎる」「セクシィ〜ショット」「色っぽい」「ハリウッド映画のワンシーンみたい」などのコメントが寄せられた。

山崎は高知市出身。「レースクイーングランプリ2005」準グランプリ、「レースクイーン・オブ・ザ・イヤー06−07」に輝くなど、モデルやレースクイーンとして活躍し、雑誌のグラビアやテレビにも数多く出演してきた。趣味は旅行、ショッピング。特技はスノーボード、弓道。