人気No.1レースクイーン（レースアンバサダー）でモデルの水瀬琴音（28）が11日、自身のインスタグラムやX（旧ツイッター）を更新。家族で長崎旅行にでかけた様子を投稿した。

「ハウステンボス」とし、黒と白のハートがデザインされたニットのトップスとミニスカート姿に付け耳もつけて楽しむショットを公開した。ちゃんぽん、アユ、ソフトクリームなどの食に加え、夜景なども満喫。「食べて飲んで遊んで最後はサウナも入って一日どっぷり楽しみました お写真いーーっぱい載せちゃった！長崎ちゃんぽんも食べられたよ〜 夜もめーっちゃ綺麗だった」などとつづった。

ファンやフォロワーからも「食いしん坊こちゃまる全開」「反則の可愛さ」「秋のコーデかわいい」などのコメントが寄せられた。

また、別の投稿ではテレビ番組に出演した様子や、「黒バニーちゃんだよ」と黒いウサギの付け耳に、黒のミニワンピース、黒ブーツ姿もアップした。

水瀬は東京・北区出身で、レースアンバサダーや格闘技のラウンドガールなどを務めている。身長163センチで、特技は大食い。「レース界の大食いクイーン」としてテレビ番組などにも出演し、フジテレビ系バラエティー「ウワサのお客さま」ではラーメン店を何件も食べ歩く“ラーメンハシゴクイーン”として紹介された。「レースアンバサダーアワード2024」ではグランプリを受賞し、「こちゃまる」の愛称で人気も絶大。SNSなどでは、プライベートや撮影時のファッション、食事シーンなども投稿している。