ブルージェイズ、マリナーズと第１シード、第２シードが勝ち上がってきたア・リーグ優勝決定シリーズ。第１戦はブルージェイズの本拠で１２日（日本時間１３日９時３分開始予定）スタートする。

初戦の先発はブルージェイズがヤンキースとの地区シリーズ第１戦に６回に押し出し四球で１点を許しただけで５回２／３を投げきって白星を挙げた右腕ガウスマン（レギュラーシーズン１０勝１１敗、防御率３・５９）が中７日の休養十分でマウンドに上がる。

一方のマリナーズは、タイガースとの地区シリーズ最終第５戦、延長１５回にもつれ込み先発要員のギルバート、カスティジョをつぎ込んだこともあり同第４戦に先発４回１／３を２失点で降板したミラー（レギュラーシーズン４勝６敗、防御率５・６８）が中３日だ。

両チームのシーズン中の対戦成績は４月と５月にそれぞれ３連戦を行ってブルージェイズが５月敵地でのシリーズ３連勝し４勝２敗と勝ち越している。

打線の注目はブルージェイズがヤンキース相手に３本塁打含む打率５割２分９厘、９本塁打と大暴れだったゲレロ。今季のマリナーズ戦は本塁打、打点ともに０。打率２割７分３厘。ただ、８四球と慎重な攻めもあったことも忘れてはいけない。

シーズン６０本塁打を放ったマリナーズは序盤の対決もあって６試合で１本塁打含む打率２割６分３厘。タイガースとの地区シリーズも１本塁打だったものの打率３割８分１厘と好調をキープしている。

ブルージェイズのワールドシリーズ進出は１９９２、９３年の２年連続世界１以来３度目。それに対しマリナーズは３０球団で唯一、大舞台に勝ち上がったことがない。ヤンキース、レッドソックスの人気チームは姿を消したが、話題満載のカードとなっている。