ÊÆ·³¿ÍµëÍ¿¤Î»ÙÊ§¤¤¤ò»Ø¼¨¡¡¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¡¢À¯ÉÜµ¡´ØÊÄº¿Ãæ
¡¡¡Ú¥ï¥·¥ó¥È¥ó¶¦Æ±¡Û¥È¥é¥ó¥×ÊÆÂçÅýÎÎ¤Ï11Æü¡¢À¯ÉÜµ¡´Ø¤Î°ìÉôÊÄº¿¤Ç15Æü¤ËÇ÷¤ë·³´Ø·¸¼Ô¤Ø¤ÎµëÍ¿»ÙÊ§¤¤¤¬´í¤Ö¤Þ¤ì¤ëÃæ¡¢Í½ÄêÄÌ¤ê¼Â¹Ô¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¡ÖÍøÍÑ²ÄÇ½¤Ê¤¢¤é¤æ¤ë»ñ¶â¤ò»È¤¦¤³¤È¤ò¥Ø¥°¥»¥¹¹ñËÉÄ¹´±¤Ë»Ø¼¨¤¹¤ë¡×¤È¼çÄ¥¤·¤¿¡£¼«¿È¤Î¸òÎ®¥µ¥¤¥È¡ÊSNS¡Ë¤ËÅê¹Æ¤·¤¿¡£
¡¡ÊÄº¿´ü´ÖÃæ¤â¿ÍÌ¿¡¢ºâ»º¤ò¼é¤ë¹Ò¶õ´ÉÀ©¤Ê¤É¤Î³èÆ°¤Ï·ÑÂ³¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¹ñËÉÁí¾Ê¤âÌµµë¤ÇÄÌ¾ï¶ÈÌ³¤òÂ³¤±¤ë¤È¤·¤Æ¤¤¤¿¡£ÊÆ¥á¥Ç¥£¥¢¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¹ñËÉÁí¾Ê¤Î¸¦µæ³«È¯Èñ¤òÅ¾ÍÑ¤¹¤ëÊý¿Ë¤À¤¬¡¢±è´ß·ÙÈ÷Ââ¤ÏÂÐ¾Ý¤«¤é³°¤ì¤ë¸«ÄÌ¤·¡£
¡¡ÌîÅÞÌ±¼çÅÞ¤Ï¡¢°åÎÅÊÝ¸±À©ÅÙ¤Ë´ð¤Å¤¯Êä½õ¶â¤Î±äÄ¹¤Ê¤É¤òµá¤á¡¢ÅöÌÌ¤ÎÀ¯ÉÜ»Ù½Ð¤òÏÅ¤¦Í¿ÅÞ¶¦ÏÂÅÞ¤Î¤Ä¤Ê¤®Í½»»°Æ¤ËÈ¿ÂÐ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£