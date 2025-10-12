ジョン・スーフー氏が撮影した大谷翔平の笑顔に反響

決着の瞬間、ドジャース・大谷翔平投手が見せた“表情”にファンが注目している。球団公式フォトグラファーのジョン・スーフー氏が10日（日本時間11日）、大谷とキム・ヘソン内野手の2ショットを公開。ファンは「心温まる素晴らしい一枚をありがとう」と反応した。

ドジャースは9日（日本時間10日）、本拠地で行われたフィリーズとの地区シリーズ第4戦にサヨナラ勝利。延長11回2死満塁で、アンディ・パヘス外野手のボテボテの投ゴロを相手投手が本塁に悪送球。代走で出場し三塁に進塁していたキムが生還し、思わぬ形で勝利が舞い込んだ。

ネクストバッターズサークルで打席の準備をしていた大谷は、ホームインしたキムと抱き合い笑顔を見せた。熱戦に終止符が打たれたグラウンドにはドジャースナインの歓喜の輪ができ、試合を見届けたファンも大きな拍手を送った。

勝利に喜ぶ大谷の笑顔を見たファンからは「年上と年下の、なんて素敵な写真なの」「友情と絆が伝わってきて、見ているこちらも本当に嬉しくなりますね」「最高です」「言葉を交わさずとも通じ合う。互いを称え合う2人の姿に胸が熱くなります」などのコメントが寄せられた。

ワールドシリーズ連覇に向け、最大のライバルと目されていたフィリーズを撃破し、ナ・リーグ優勝決定シリーズに進出。ファンは勝利翌日にスーフー氏が投稿した写真を通し、もう一度、勝利の余韻に浸っていた。（Full-Count編集部）