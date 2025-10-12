◆２０２５ パーソル クライマックスシリーズ パ・ファーストステージ 第１戦 日本ハム２―０オリックス（１１日・エスコンＦ）

「２０２５ パーソル クライマックスシリーズ パ」の第１ステージ（Ｓ）が１１日、開幕。日本ハム・伊藤大海投手（２８）がオリックスを７回４安打無失点、９三振を奪う力投で同ステージ突破に王手をかける勝利に貢献した。今季１４勝を挙げてパ・リーグ最多勝と最多奪三振の２冠に輝いたエースが、ＣＳ開幕投手に起用した新庄剛志監督（５３）の期待に応えた。

地鳴りのような歓声が渦巻いた本拠エスコンのお立ち台に上がった伊藤は、万波、郡司から回ってきたヒーローインタビューを前にぼそっとつぶやいた。「この２人の後、やりづらいな」。この後、エースに向けられたひときわ大きな声援が、誰が大トリにふさわしいかを物語っていた。

はやる気持ちを抑え、努めてポーカーフェースを保って「とにかく冷静にいこう」と腕を振った。立ち上がりに直球が走っていないと自覚し、カットボールを多投したのも心が落ち着いていたから。１５０キロ近い球速がありながら、本塁付近で小さく曲がる軌道の球は、特に右打者を仕留めるのに役立った。

エースの頭の中にあったのは、昨季ＣＳの苦すぎる経験だ。第１Ｓは温存されて最終Ｓ初戦に先発もソフトバンク打線につかまり６回途中４失点でＫＯされた。忘れられないほど悔しい結果となり「高い授業料を払ったなと思います」と苦笑したが、大一番ほど冷静にという教訓を得て、１年後のＣＳで生かした。

仲間の言葉にも助けられた。５回に先頭の宗に四球。同学年で三塁手の郡司が近づいてきて「もうバテたんか」と声をかけてきた。この一言でスイッチが入り、７回１１５球の熱投も、スタミナ切れを感じさせなかった。

宮西の指示によって継投したと試合後に明かした新庄監督は「初回、どうなるかと思ったけれど、味方のミスをカバーするのがいいチームなので。よく踏ん張ってくれました」と、野村の失策で迎えた初回のピンチを乗り切った伊藤をたたえた。２冠のエースで臨んだ初戦で完封勝利。今年のＣＳは、正攻法ががっちりとはまった。

（阿見 俊輔）