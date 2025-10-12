10月12日21時からスタートする日曜劇場『ザ・ロイヤルファミリー』（TBS系）は、早見和真の同名小説を原作として、人間と競走馬の20年にわたる物語を描く。この記事では、メディア向けの先行試写に参加した筆者が、第1話の注目ポイントを紹介する。

夢をなくした全ての大人に贈るドラマ。第1話の余韻に浸りながら、そんな感想が脳裏に浮かんだ。『ザ・ロイヤルファミリー』の主人公は税理士の栗須栄治（妻夫木聡）。東京の税理士法人で働く栗須は、人材派遣会社ロイヤルヒューマンの内部監査に携わることになり、ワンマン社長の山王耕造（佐藤浩市）と出会う。ロイヤルヒューマンは競馬事業を手がけており、山王はサラブレッドの馬主だった。山王に随行して牧場や厩舎、競馬場を回る中で、栗須は競走馬の世界で生きる人々と交流し、自身の生き方を見つめ直す。

視界いっぱいに広がる空と緑の大地。カメラが映すのは雄大な大自然だ。日本中央競馬会（JRA）の全面協力のもと、『ザ・ロイヤルファミリー』は、各地の競馬場や厩舎、施設で撮影が行われた。緑の草原を、整備された芝とダートのコースを駆けていく馬身。蹄の音をとどろかせ、大歓声の中を、ジョッキーがふるう鞭の音が虚空をつたって響く。臨場感あふれるレース映像と、はてしない大地のスケールが、画面に収まりきらない迫力でせまってくる様子は壮観だ。

長年日曜劇場を見慣れた人にとって『ザ・ロイヤルファミリー』は王道の作品に映るだろう。妻夫木聡は、2000年代に名作『オレンジデイズ』（TBS系）で柴咲コウとともに主演を務めると、近年は『危険なビーナス』（TBS系）、『Get Ready!』（TBS系）で主人公を演じるなど、すっかり日曜劇場の顔になった。幅広い年代が視聴する同枠だが、今作の栗須栄治はミドルエイジ・クライシスに悩むサラリーマンで、多くの視聴者が感情移入できるキャラクター。日曜劇場らしい主人公と言えるし、これまで等身大のキャラを多く演じてきた妻夫木にとって、本領発揮のハマり役と感じた。

栗須と強い絆で結ばれる山王を演じるのは佐藤浩市だ。佐藤といえば、もはや説明不要の名優で、本人はこのような形容を嫌がるかもしれないが、故・三國連太郎を父に持ち、息子の寛一郎も役者として活躍する、俳優のサラブレッドである。「継承」がテーマの『ザ・ロイヤルファミリー』では、ロイヤルヒューマン社内での父・耕造と息子の優太郎（小泉孝太郎）の争いがあり、脈々と受け継がれる競走馬の血統が二重写しになる。山王と二人三脚で歩む栗須も人に言えない過去があって、重厚な人間ドラマが展開されるのだが、佐藤浩市の演技を観るだけでも今作を観る価値はあると断言できる。

温故知新のキャスティングはドラマ好きにはたまらない顔ぶれだ。家族経営で競走馬のファームを営む野崎加奈子は、今作のヒロイン的なキャラクター。演じるのは松本若菜だ。女優として遅咲きの松本を、競走馬の世界で夢を追う加奈子に重ねてしまいそうになる。ほかにも、ストーリーの鍵を握る重要人物を演じる目黒蓮や、山王のライバルに当たる椎名善弘役の沢村一樹、競馬記者の平良恒明を演じる津田健次郎など、それぞれの道を歩んで今作にたどり着いた。第1話の尾美としのりもそうだが、一人ひとりが物語を担う不可欠なピースとなっているところに、今作の豊かさを感じる。

栗須と加奈子が再会するシーンでは北海道の某コンビニが登場する。ローカリティを重視する今作は、制作陣が一軒一軒牧場や厩舎に足を運び、現場の声を聞いて作り上げた。「神は細部に宿る」と言うように、人物のディテールや競走馬を含む設定・演出を磨き上げることでリアリティが生まれた。今作はコロナ禍の中断を経て映像化にこぎつけた。スタートラインに立つ喜びをかみしめながら、『ザ・ロイヤルファミリー』第1話開始の号砲を待つことにしよう。

（文＝石河コウヘイ）