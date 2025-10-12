朝ドラ『ばけばけ』（NHK総合）のある風景が、私たちの朝のお茶の間に少しずつ馴染んできている頃だろうか。怪談好きの明るくて無邪気なヒロイン・松野トキ（髙石あかり）の存在が、早くも朝の顔として定着しつつあるように感じる。回を重ねるごとに愉快な登場人物たちが増え、これから本格的に彼女の人生の冒険がはじまろうとしているところ。そこへ、重要人物になるであろう山根銀二郎が登場した。演じているのは寛一郎である。

本作は、小泉八雲とその妻のセツをモデルとした物語を描いていくもの。『雪女』や『耳なし芳一』といった誰もが知る怪奇譚がどのようにして生まれ、広がり、語り継がれることになったのかを、私たちはこのドラマをとおして知っていくことになるのだろう。第2週「ムコ、モラウ、ムズカシ。」では、トキが結婚して婿を迎え入れることで貧しい生活から抜け出そうと、松野家の誰もがお見合いに必死に。その2組目の見合い相手として現れたのが、寛一郎が演じる山根銀二郎である。

この銀二郎とは、鳥取県因幡の足軽の次男として生まれた青年。厳格な父の躾のもと、時代が変わっても武士としての生き方を貫いているらしいが、彼もまた貧しい環境で育ったのだという。変わりゆく社会に抗ってまでも武士の生き様を貫こうとする姿勢は、トキの父・司之介（岡部たかし）と祖父・勘右衛門（小日向文世）も同じ。司之介はトキのために髷を落としたものの、その精神は変わっていない。しかも銀二郎の趣味は、浄瑠璃や怪談ときた。彼ならば松野家でうまくやっていけるはずだ。

本作の公式ガイドブックである「NHKドラマ・ガイド 連続テレビ小説 ばけばけ Part1」にて寛一郎は、「誠意があって洞察力に優れた男」だと銀二郎に対する第一印象を明かしている。私たちが銀二郎に対して抱いた印象も、まさにこれではないだろうか。柔らかな声をしているが、そこには重さがあるのが感じられる。丁寧に言葉を重ねていく彼の話し方は、周囲の者たちに安心感を与えるものだろう。観ているこちらもゆったりとした気持ちになってくる。

■“寛一郎＝山根銀二郎”が『ばけばけ』にもたらす安定感 銀二郎が口にする言葉たちはほとんどすべて台本に書かれているもののはずだが、これをどう扱うかは演じ手である寛一郎しだい。その扱い方によっては、銀二郎の印象が変わるのはもちろんのこと、『ばけばけ』の印象にも影響を及ぼすことになるはず。私たち視聴者が晴れやかな気持ちで、「うんうん」とうなずきながら第2週目を終えられたなら、それは寛一郎の功績がかなり大きいのではないだろうか。まだドラマの序盤とあって、作品は安定した走り方をしなければならない。そこで重要なポジションを担ったのが寛一郎というわけだ。

そんな彼といえば、多方面から厚い信頼を得ている俳優である。大河ドラマ『べらぼう～蔦重栄華乃夢噺～』（NHK総合）では若き芸能者を好演し、やはりドラマの前半パートの盛り上がりに貢献。公開から一年が経っても話題作であり続けている『ナミビアの砂漠』（2024年）をはじめ、人々の注目の集まる作品の多くに彼の姿がある。まもなく『爆弾』が封切られ、続いて『そこにきみはいて』が公開。前者が非常にエンターテインメント性の高い作品であるいっぽう、後者はそれと対極的な作品だ。観客たちは自身の日常をスクリーン上に見出すことになるのではないかと思う。そして、人気ドラマの映画版としてヒットした『グランメゾン・パリ』（2024年）の公開からちょうど一年後のタイミングに、同じくドラマの映画版である『映画ラストマン -FIRST LOVE-』が公開となる。これだけ記せば寛一郎の信頼度の高さが十分に伝わるはずだ。

俳優としての彼のキャリアはまだ10年にも満たないが、その経験値に関していえば、誰でも10年かければ得られるというものでもない。じつに豊かである。そしてここに、彼にとって初の「朝ドラ」である『ばけばけ』が連なることになった。トキはやがてレフカダ・ヘブン（トミー・バストウ）と人生をともにすることになるのだから、銀二郎はいずれ松野家を去っていくことになるはず。悲しい未来ではあるが、そこで“寛一郎＝山根銀二郎”が新たにどのようなドラマを生み出すのか、とても待ち遠しい気もするものだ。（文＝折田侑駿）