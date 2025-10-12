¡Ú¥µ¥¦¥¸¥¢¥é¥Ó¥¢RC¡Û¥¨¥³¥í¥¢¥ë¥Ð¹äµÓV¡ªÌµ½ýÏ¢¾¡¤Ç½Å¾Þ½éÀ©ÇÆ
¡¡ÍèÇ¯¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¤Ø¤ÎÅÐÎµÌç¤È¤Ê¤ë2ºÐG3¡ÖÂè11²ó¥µ¥¦¥¸¥¢¥é¥Ó¥¢¥í¥¤¥ä¥ëC¡×¤¬11Æü¡¢Åìµþ¶¥ÇÏ¾ì¤Ç¹Ô¤ï¤ì¡¢ºä°æÎÜÀ±¡Ê28¡Ëµ³¾è¤Î2ÈÖ¿Íµ¤¥¨¥³¥í¥¢¥ë¥Ð¤¬Ä¾Àþ°ìµ¤¤Çº¹¤·ÀÚ¤ê¾¡¤Á¡£Ìµ½ý2Ï¢¾¡¤Ç½Å¾Þ½éÀ©ÇÆ¤ò¾þ¤Ã¤¿¡£¾¡¤Á»þ·×¤Ï1Ê¬33ÉÃ8¡£2Ãå¤Ë7ÈÖ¿Íµ¤¤Î¥¬¥ê¥ì¥¢¤¬Æþ¤ê¡¢¥â¥º¥¢¥¹¥³¥Ã¥È»º¶ð¥ï¥ó¥Ä¡¼¤ò·è¤á¤¿¡£
¡¡´ÑµÒ¤¬¤É¤è¤á¤¤¤¿¡£¥¨¥³¥í¥¢¥ë¥Ð¤¬Ä¾Àþ¤À¤±¤ÇÁ´Æ¬¤ò°ìÅáÎ¾ÃÇ¡£°µ´¬¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤Ç¡¢¥Ç¥Ó¥å¡¼¤«¤é¤ÎÌµ½ýÏ¢¾¡¤ò¾þ¤Ã¤¿¡£¥Æ¥ó¾è¤ê¤Îºä°æ¤Ï¡Ö¥¨¥ó¥¸¥ó¤¬¤«¤«¤Ã¤¿»þ¤Ë¤Ï¡¢¾¡¤Æ¤ë¤Ê¤È¤¤¤¦Ê·°Ïµ¤¤À¤Ã¤¿¡×¤È¥ì¡¼¥¹¤ò²ó¸Ü¡£Â³¤±¤Æ¡ÖµÓ¤¬Â®¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×¤È¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤ÎÁö¤ê¤Ë¶Ã¤¤¤¿¡£
¡¡ÄËº¨¤Î½ÐÃÙ¤ì¡£ÅÄÂ¼»Õ¤Î¡Ö¡ÈÎÉ¤¤°ÌÃÖ¤ò¼è¤Ã¤Æ¡É¤È¤¤¤¦ÀÄ¼Ì¿¿¤òÉÁ¤¤¤Æ¤¤¤¿¡×¤È¤ÎÁÛÄê¤È¤Ï°Û¤Ê¤ê¡¢Î¥¤ì¤¿ºÇ¸åÊý¤Ë¡£¤¹¤°¤µ¤Þ¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤ò¾å¤²¤è¤¦¤È°È¾å¤¬Â¥¤¹¤¬¡¢¤Ê¤«¤Ê¤«¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤«¤Ê¤¤¡£¥·¥ó¥¬¥ê8ÈÖ¼ê¤Î¤Þ¤Þ·Þ¤¨¤¿Ä¾Àþ¡£³°¤Ë½Ð¤µ¤ì¤ë¤È¡¢¤è¤¦¤ä¤¯¥¨¥ó¥¸¥óÅÀ²Ð¡£2°Ì¤Ë0ÉÃ6º¹¤Ä¤±¤ë¾å¤¬¤ê3F33ÉÃ2¤Îµ´µÓ¤Ç½Ö¤¯´Ö¤Ëº¹¤·ÀÚ¤Ã¤¿¡£
¡¡°È¾å¤Ï¡ÖÄ¾Àþ¤ò¸þ¤¤¤Æ¾¯¤·È¿±þ¤¬Æß¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢Æ°¤½Ð¤·¤Æ¤«¤é¤ÏÈ¿±þ¤¬Áá¤«¤Ã¤¿¡×¤È¶ìÆñ¤Î°ìÀï¤ò¿¶¤êÊÖ¤ë¡£¥ì¡¼¥¹¤ò¸«¼é¤Ã¤¿¥È¥ì¡¼¥Ê¡¼¤Ï¡Ö¤«¤Ê¤ê¥Ô¥ó¥Á¤À¤È»×¤Ã¤¿¡×¤È¶ì¾Ð¤¤¤·¤Ä¤Ä¡¢¡Ö±¹¼Ë¤Ç¤Ï¾¡¤ÁÉé¤±¤Î¥ì¥Ù¥ë¤Ë¤¢¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤È¤º¤Ã¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢´üÂÔÄÌ¤ê¤ÎÁö¤ê¤ò¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¡×¤È°¦ÇÏ¤Ë»¿¼¤òÁ÷¤Ã¤¿¡£
¡¡ÎòÂå¾¡¤ÁÇÏ¤Ë¥À¥Î¥ó¥×¥ì¥ß¥¢¥à¡¢¥°¥é¥ó¥¢¥ì¥°¥ê¥¢¡¢¥µ¥ê¥ª¥¹¡¢¥É¥ë¥Á¥§¥â¥¢¤È¡¢¤Î¤Á¤ÎJRA¡¦G1ÇÏ¤¬4Æ¬¤â¤¤¤ë½ÐÀ¤¥ì¡¼¥¹¡£ÅöÁ³¡¢¥¨¥³¥í¥¢¥ë¥Ð¤Ø¤Î´üÂÔ¤âÂç¤¤¤¡£»Ø´ø´±¤Ï¡Ö¤³¤Î2Àï¡¢¤³¤Á¤é¤¬»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ÈÁ´Á³°ã¤¦¶¥ÇÏ¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ÀïÁ°¤Ï¥Þ¥¤¥ë¤ÎÇÏ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¤É¤³¤ËÅ¬À¤¬¤¢¤ë¤Î¤«¡ÊÊ¬¤«¤é¤Ê¤¤¡Ë¡×¤Èµ÷Î¥±äÄ¹¤â»ëÌî¡£Ä«ÆüÇÕFS¡Ê12·î21Æü¡¢ºå¿À¡Ë¤«¡¢¥Û¡¼¥×¥Õ¥ëS¡Ê12·î27Æü¡¢Ãæ»³¡Ë¤«¡£ÂçÊª´¶¤¢¤Õ¤ì¤ëÁÇ¼ÁÇÏ¤¬¡¢G1¤ÎÉñÂæ¤Ø²¥¤ê¹þ¤à¡£
¡¡¢¡¥¨¥³¥í¥¢¥ë¥Ð¡¡Éã¥â¥º¥¢¥¹¥³¥Ã¥È¡¡Êì¥¹¥¿¡¼¥¢¥¯¥È¥ì¥¹¡ÊÊì¤ÎÉã¥Õ¥ì¥ó¥Á¥Ç¥Ô¥å¥Æ¥£¡Ë23Ç¯4·î30ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡¡²´2ºÐ¡¡Èþ±º¡¦ÅÄÂ¼±¹¼Ë½êÂ°¡¡ÇÏ¼ç¡¦¸¶Â¼Àµµª»á¡¡À¸»º¼Ô¡¦ËÌ³¤Æ»¿·¤Ò¤À¤«Ä®¤ÎÆ£¸¶ËÒ¾ì¡¡ÀïÀÓ2Àï2¾¡¡¡Áí³ÍÆÀ¾Þ¶â4078Ëü7000±ß¡¡ÇÏÌ¾¤ÎÍ³Íè¤Ï´§Ì¾¡ÜÌëÌÀ¤±¡Ê¥¹¥Ú¥¤¥ó¸ì¡Ë¡£