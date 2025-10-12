コント日本一を決める「キングオブコント2025」の決勝が11日、TBSで生放送され、堂前透（35）と兎（37）のコンビ「ロングコートダディ」が18代目王者に輝いた。大会史上最多3449組の頂点に立ち、賞金1000万円を手にした。「ずっと目指していた」と感極まって相方に抱きついた兎と対照的に、堂前は「人生で2番目くらい」とひょうひょう。「今年で終わろうと思っていた。有終の美を飾れてうれしい」と感慨深げで、賞レース卒業も示唆した。

点数が出にくいと言われるトップバッターから悲願のタイトルをつかんだ。地底人ネタでファーストステージを1位通過。ファイナルステージでは気弱な警察官を指導する謎の女性のコントを披露。最終盤に予想を裏切る展開で逃げ切った。

昨年は1点差で準優勝。今年の「ダブルインパクト」でも準優勝と、あと一歩で賞レースの優勝を逃し続けてきただけに万感の戴冠。賞金の使い道を聞かれ堂前は「プロ野球チームをつくりたい」、兎が「釣り仲間の芸人と釣り旅行に行きたい」と明かした。

◇ロングコートダディ 1990年（平2）1月16日生まれ、福井県出身の堂前透（どうまえ・とおる）と、1988年（昭63）8月19日生まれ、岡山県出身の兎（うさぎ）のコンビ。2009年4月に結成。「ダブルインパクト〜漫才＆コント 二刀流No・1決定戦〜2025」準優勝。