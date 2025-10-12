

「丸亀製麺」が丸亀市の離島・広島にオープンさせた、「心の本店」の外観（筆者撮影）

【写真】まるで“讃岐うどんのテーマパーク”！ 広島にある、丸亀製麺「心の本店」に突撃

人気うどんチェーン「丸亀製麺」を擁するトリドールホールディングスが発表した、「店長年収最大2000万円」という異例の制度に注目が集まっている。

そこで筆者は、なぜこのような制度が生まれたのか、その背景にあるトリドールの新スローガン「心的資本経営」の内容を紐解きながら解説してきた。

今回は、このスローガンとも大いに関係するであろう、近年のトリドールのさまざまな動きについて見ていきたい。

【合わせて読む】『丸亀製麺』のトリドール､｢店長年収最大2000万円｣異例の"神制度"誕生のナゼ 背景にある｢心的資本経営｣を紐解くなかで見えてきた狙いとは

「地元への地域貢献」を掲げるも、その実情は…

トリドールの公式ホームページに記載されている「心的資本経営」の説明文を見ていて気になったのが、次に示す説明文。

私たちが志向する心的資本経営は、[中略] お店の地元への地域貢献など、様々な価値を長期的に生み出し、グループ全体で持続的な事業成長を目指すものです。

特に着目したいのは、「お店の地元への地域貢献」というところだ。実は、ここでいう「地元」でトリドールがもっとも力を入れて貢献しようとしているのが香川県との関係、特に主力ブランド「丸亀製麺」の名前にある「丸亀」である。丸亀は香川県第二の都市で、うどんの名店も多く立地する、まさに「うどんのメッカ」的存在だ。



香川県の丸亀駅（筆者撮影）

いま「地域貢献」といったが、2010年代ぐらいまで、丸亀と丸亀製麺の関係性は「最悪」という一言がふさわしいものだった。そもそも、丸亀製麺（およびトリドール）は兵庫県の加古川市発祥であり、香川県とはほとんど何の関係もない（創業者の父親が香川県の坂出にルーツがあるとされている。だったら「坂出製麺では？」と思うが）。

それにもかかわらず、「丸亀」の名称を使っていることに、少なからぬ香川県民はよく思っていなかった。いわば単にブランディングのために「丸亀」の名前を良いように使っているだけでしょう、と。

筆者は現在、丸亀と東京で二拠点生活をしており、現地の人と話す機会も多いが、冗談ではなく丸亀（のみならず香川）において「丸亀製麺」という単語はタブーだったらしい。

こうした「反・丸亀製麺感情」は、こんな事件も引き起こした。2011年の「カマタマーレ讃岐スポンサー辞退」事件だ。香川のサッカーチームである「カマタマーレ讃岐」に対し、トリドールがスポンサー契約を持ちかけたのであるが、カマタマーレ側は香川県民の反発が起きることを恐れ、この申し出を辞退。

さらに2013年、トリドールがロサンゼルスのうどん店「丸亀MONZO」に対し、商標の問題から「丸亀」の看板を降ろすように迫った。県内では「お前が言うな！」状態で、ますます関係性は悪化する（ちなみにこの件は後に和解したらしい）。

この時点で、「心的資本経営」の観点からいえば、香川県民の「心」はまったく幸福でなかったといえる。というか、激オコである。地域貢献どころか、地域を荒らしている。

「讃岐の製麺所」を模した「心の本店」が丸亀に

ところがどっこい、である。2024年11月、丸亀市の離島である広島に、丸亀製麺が「心の本店」をオープンしたのだ。

筆者は、この「心の本店」を見せてもらった。ここは社員研修施設で、トリドール、特に丸亀製麺で働く従業員に対して香川の昔ながらの製麺所の「スピリット」を体感してもらう施設である。ここでもまた「心」である。

中も見せてもらったのだが、驚くのは、もはや「執念」とさえいえる、その作り込みだ。店内は昔ながらのうどん店が模してあって、製麺所の横にうどんを食べることができるスペースがある。



店舗の中は昔ながらの製麺所が表現されている（筆者撮影）

香川では、製麺所がうどん店を併設する場合が多く、そのスタイルに則っている。しかも、そこに置いてある調理場の器具は、「エイジング」という、テーマパークなどでよく用いられる経年加工の技術が施してある。さらに、家具なども昭和時代の家具を置いている。あえて、古くからの製麺所を演出するためにそうしているのだ。

もはや、ここは讃岐うどんのテーマパークといってもよい。そして、そんなテーマパークが「丸亀製麺」の「丸亀」たる所以を仮構する。



エイジング加工が施された店内の設備。細かい（筆者撮影）

そんな演出の底には、丸亀製麺が持ち続けた「丸亀」、「香川」という地域に溶け込みたい、という執念とさえいえるような気持ちが伝わってくる。生半可な気持ちではない。

「心の本店」に至るまでの軌跡

「生半可ではない」と書いたが、「心の本店」を作るまでの道のりもかなり長い。その道のりにも、丸亀製麺とトリドールの執念を感じる。

実は、心の本店開店の背景には、明確な「そろばん勘定」がある。

トリドールは「企業版ふるさと納税」を使って、丸亀市に多額の納税を行っているのだ。企業版ふるさと納税とは、読んで字の如く、企業が行うふるさと納税のこと。企業の所在地の自治体ではなく、別の地方に納税を行うことである。

トリドールは丸亀市に納税を行い、特に「心の本店」がある広島では、船着場をふるさと納税で作ったりもしている（ちなみに島内には創業者である粟田氏の個人寄付でできたトイレもある）。広島は、もともと過疎が著しい離島でインフラもままならなかったが、トリドールの寄付によって島はかなり快適になった。

移住者も増え、なんと15〜6年ぶりに小中学校が再開したのである。トリドールはこの寄付により、ふるさと版企業納税における令和6年度大臣表彰も受賞している。



江の浦港船客待合所。トリドールのふるさと納税によって一新された（筆者撮影）

また、これは企業戦略ではなかったが、トリドール社員の一人が進んで讃岐広島に移住し、地元の人たちとの交流を何年も続けた。私もその方とお話させていただいたが、企業の方、というよりも「島の方」というほうがふさわしいようにも思えた。

このように、「企業版ふるさと納税」と「社員の移住」という両面による地道な浸透作戦により、とうとう2024年に「心の本店」オープンにこぎつけたわけである。

ついに、香川に馴染み始めた丸亀製麺

こうした地域への溶け込みは、徐々に香川の中での丸亀製麺の認識も変えつつある。例えば、丸亀製麺と香川のうどん店がタッグを組んでイベントを行うことなども増えている。現在開催中の「SANU-1」グランプリは、讃岐うどんの日本一の手打ち職人を決める大会で、丸亀製麺が主催し、日本うどん協会が全面協力している。

この日本うどん協会で理事長を務めているのが、丸亀市にあるうどん店「よしや」の山下義高さんである。実は、筆者は「よしや」の近くに住んでおり、よく行くうどん店の一つだが、こうした地元店とのコラボも盛んになってきている。



よしやのうどん。おいしい（筆者撮影）

「企業による地方創生」というのも、昨今ではブームのように持て囃されることが増えた。しかし、それが本当の意味で地域に馴染んでいるのか、地方創生につながっているのか、ともすれば地方を消費しているだけではないのか、などさまざまな問題がある。とかく理念的・抽象的になりすぎで、蓋を開ければ何も「地方」のことなど考えられていない……なんてことも日常茶飯事だろう。

ただ、ここでもトリドールは、「企業版ふるさと納税」や長年にわたる地域との関係性構築といった現実的（かつ泥臭い？）手法で、抽象的なまま終わらせていないのである。

「店長年収2000万円」話と同じように、「そろばん勘定の立つ綺麗事」がなされているわけだ。

綺麗事を綺麗事で終わらせないために

今でも、香川県民の中にはトリドールや丸亀製麺をよく思っていない人はいるだろうし、こうした一連の取り組みが必ずしも肯定的に評価できるともかぎらない。「心の本店」については、喉から手が出るほど欲しかった「企業の創業ストーリー」を「金で買った」と穿った見方をすることも十分可能だ。それに、「年収2000万円店長」も成功するかどうかはわからない。





それでも、あえてここで私がトリドールの試みを肯定的に書くのは、SDGsやCSRの流行で大量に世の中にある「綺麗事」が、本当に抽象的なまま実行されていないのが残念だからである。

本来、その「綺麗事」を達成するには、泥臭い関係性の構築や、巧妙な経済的な仕組みが整っていないといけないはずで、成功するかしないかは一旦脇に置くにしても、その努力はすべきではないか。

その点、トリドールはそのシステムの構築に腐心しているように見える。そのための「心的資本経営」でもある。だからこそ、肯定的に語りたいのだ。

その意味でも、トリドールのこの試みがどのようになっていくのか、トリドールはどこに向かっていくのか、注視していきたい。

【合わせて読む】『丸亀製麺』のトリドール､｢店長年収最大2000万円｣異例の"神制度"誕生のナゼ 背景にある｢心的資本経営｣を紐解くなかで見えてきた狙いとは

（谷頭 和希 ： 都市ジャーナリスト・チェーンストア研究家）