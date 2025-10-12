

「丸亀製麺」を運営するトリドールホールディングス。近年の取り組みを追っていこう（筆者撮影）

【図】トリドールの経営精神に基づく「ハピカン繁盛サイクル」とは？

丸亀製麺を運営するトリドールホールディングスが「店長年収最大2000万円」という制度を発表し、話題を呼んでいる。

これは、店長を務める店舗の実績に応じて年収額が変動する仕組みで、その最大値が2000万円ということだ。外食チェーンでこれほど高い報酬額を（上限とはいえ）設定するのは異例のことである。

では、なぜトリドールはこのような制度を作ったのだろうか。その背景には、トリドールが現在進める「心的資本経営」というスローガンが影響している。近年のトリドールの動きを見つつ、この事情を解説する。

2028年度には300人の「年収2000万円店長」が!?

まずはこの「年収2000万円」という制度について説明したい。

このたび、丸亀製麺では店長の業務を大幅に刷新するという。これまで行っていたオペレーション業務の一部を一般の社員に任せ、店長は顧客満足度と従業員満足度を上げる業務に集中することになる。

後にも説明するが、その満足度は「ハピネススコア」という指標ではかられ、その数値が報酬額に影響する、というものだ。その最高ランクが「年収2000万円」で、2028年度までに全国で300人、このランクに位置する人を作る見込みだという。

すでに多くのメディアが指摘しているように、この背景の一つには、昨今の人手不足がある。官公庁の統計データによれば、2025年7月の飲食業の有効求人倍率は調理従事者で2.06倍、接客・給仕従事者で1.77倍になっている。

有効求人倍率は一人の求職者あたり何件の仕事があるのかを表す倍率で、「飲食に携わりたい！」と思う人がいれば、その人には2件の仕事が存在することになる。ちなみに、全職種の倍率は1.19倍なので、その高さがわかるはずだ（一般職業紹介状況《職業安定業務統計》より。なお、パートは除いている）。

こうした厳しい状況下で、少しでも「丸亀製麺」を働き口として選んでほしい……！、そのような思いが滲み出ていることは容易にわかるだろう。

実際、トリドールに限らず、こうした社員待遇の向上は他の飲食企業でも行われている。例えば、すかいらーくグループは昨年、店長の年収を800万円から1000万円まで引き上げることを発表している。これとて、すべての店長がこの年収になるわけではないが、最大値が引き上げられれば、それだけ働き手にとっては「夢」ができる。

トリドールの発表も、これだけを捉えれば、そのような時代の流れに乗ったと見ることができる。

「心的資本経営」とはなにか

しかし、私が気になるのは、この取り組みがさまざまな報道では「これ単体」でニュースになっていることだ。もちろん、これはキャッチーだし、世間の注目も集めやすいからニュースバリューにもなる。

ただ、より深くこの背景を知るためには、そもそもこれがトリドールの掲げる「心的資本経営」というスローガンを体現する取り組みの一つとして始まったことを知る必要がある。

そこで、ここからは「心的資本経営」について説明しつつ、この取り組みの背景を探りたい。



混雑時にはズラリと行列が（筆者撮影）

「心的資本経営」はこの9月から新しくトリドールのスローガンに据えられた。書いて字の如く、「心」を重視する経営方針である。「人的資本経営」はよく聞くかもしれないが、そこからさらに一歩進んで「人の心」を重視するのである。やけに抽象的（あるいは宗教的？）に聞こえるかもしれないが、まずは同社の発表を簡単にまとめてみたい。

トリドールは以前より「食の感動で、この星を満たせ」をスローガンとしている。単なる機能としての「食事」ではなく、食事をするときに生まれる「感動」を重視して店舗設計を行うわけだ。今回の「心的資本経営」はその延長線にあって、顧客の「感動する心」を重視するとともに、それを生み出す従業員の「心の幸せ」も重視しようという経営方針である。

よくよく考えれば当然の話なのだが、消費者としては従業員がギスギスしているよりも、彼らが楽しそうに働いている方がなんだか楽しくなる。つまり、従業員が楽しく働いていれば、その店舗の雰囲気は良くなり、それが顧客の心の「感動」につながる。好循環が起こる、というわけだ。

同社は、この従業員と顧客の幸福のサイクルを「ハピカン繁盛サイクル」（従業員の「ハピネス」と顧客の「カンドウ」）と呼んでおり、今後は、顧客だけでなく従業員の働きやすさも重視するという。



「ハピカン繁盛サイクル」（画像：トリドール公式HPより）

「データ」ではかられる幸福度

ここまで聞くと、「なんだか綺麗事だなあ」「宗教チック……？」などと感じた人もいるかもしれない。

だいたい今はどの企業も決算説明会資料の末尾にCSR（企業の社会的責任）という項目があって、そこでは概ね今書いたようなことと似たことが書かれている。

だから、まあふんわり聞くと「また似たようなことか」と思うが、トリドールが興味深いのは、そこからの具体化の過程。この「心的資本経営」の一環として、今回話題になっている「店長年収最高2000万円」という取り組みがあるのだ。

トリドールが本腰を入れているなあ、と思わされるのは、その報酬を決めるときにしっかりとした指標を作っていることだ。先ほども書いた通り、これが「ハピネススコア」というデータ。

これは同社が独自に開発したシステムで、顧客の満足度データに加え、店舗で働く従業員の幸福データも反映されるもの。これによって、顧客・従業員両方の満足度が高いかどうかが重視されるわけだ。

データの初期分析では、ハピネススコアが高いほど店舗業績が向上する結果が見られており、単なる「綺麗事」ではなくて、「そろばん勘定が立つ綺麗事」に（少なくとも計画段階では）設計されている。

やりたいのは「そろばん勘定が立つ綺麗事」？

今回の「年収2000万円」ニュースでは、どうしても「2000万円」という数値だけが目立ってしまう。しかし、私が思うに本当の意味で注目すべきは、この「ハピネススコア」の導入による「そろばん勘定が立つ綺麗事」をトリドールが行おうとしていることだと思う。

「人を大事にする経営」をお題目のように唱えることは簡単である。大体の大企業がやっている。けれど、やはり企業としては業績が重要な観点になる。ふんわりと「人を大事にする」といっても評価軸が難しいから、結局、経営の中軸に入れることはできず、最終的には数値的な業績だけで評価が左右され、蓋を開ければ人は大事にされていない……なんてことも多いはず。

一方、ハピネススコアは顧客満足度と従業員満足度が数値化された明確な「基準」があり、なおかつそれが高まれば業績が高まることもわかっているため、「人を大事にする経営」が行いやすい（はずだ）。

もちろん、本格的な運用はこれからだから、この指標がうまく作動するのかわからないし、蓋を開けてみれば現場に混乱をもたらしただけ……となるかもしれない。ただ、少なくとも理念として「そろばん勘定の立つ綺麗事」をやろうとしているのは、評価できるのではないか。そのような観点から、このニュースに注目しているのである。

（谷頭 和希 ： 都市ジャーナリスト・チェーンストア研究家）