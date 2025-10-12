◆２０２５ ＪＥＲＡ クライマックスシリーズ セ・ファーストステージ 第１戦 ＤｅＮＡ６―２巨人（１１日・横浜）

最高の結果にも満足することはなかった。ＤｅＮＡ・筒香嘉智外野手（３３）はかぶとの緒を締め直した。「強いジャイアンツさんですので気を緩めることなく。最高の準備をして明日頑張りたい」。２発を含む４安打３打点と大暴れ。巨人に快勝し、ＣＳ最終Ｓ進出に王手をかけても、ハマの主砲は冷静だった。

強烈な打球を空に放った。２回先頭、山崎の高めスライダーを右翼スタンドに放り込む先制弾。３―２の６回１死では左翼ポール直撃のＣＳ通算８号ソロ。セのＣＳではタイロン・ウッズ（中日）に並び最多本塁打だ。ＣＳで１試合２発は、１７年１０月２４日のＣＳ最終Ｓ広島戦（マツダ）以来自身２度目。ポストシーズンで１試合２本塁打を２度達成したのはフェルナンデス（西武）、デスパイネ（ソフトバンク）に次いで３人目となった。

朝から降り続く雨の影響も心配された。三浦監督から「雨を味方にしろ」とゲキも飛んだが、不安はなかった。１７年１０月１５日、阪神とのＣＳ第１Ｓ第２戦（甲子園）。ぬかるむグラウンドで打席に立ち、顔付近に来たボールをよけて転倒。泥まみれになりながらも、４安打とフル回転した。ＣＳで４安打は同試合以来となるが「覚えてないけど、クライマックスなので勝てたことが一番」と胸を張った。

お立ち台では、ハマスタ全体にグルリと陣取ったベイファンからひときわ大きな大歓声が注がれた。「ファンの方に勝ちをお見せできて良かった」。今季限りで退任する三浦監督との２年連続日本一に向け、最高のスタートを切った。（太田 和樹）

◆記録メモ ▼…筒香（Ｄ）が２、６回と２本塁打。ＣＳ通算８本塁打とし、プレーオフ（ＰＯ）、ＣＳでセに限ればウッズ（中）の８本塁打と並んで最多となった。この日は２本塁打を含め、４打数４安打３打点。１試合２本塁打は１７年最終Ｓ〈５〉戦の広島戦以来２度目。１試合２本塁打２度は０４年第１Ｓ〈１〉戦と同年最終Ｓ〈３〉戦のフェルナンデス（西）、１６年第１Ｓ〈１〉戦、１８年第１Ｓ〈３〉戦のデスパイネ（ロ、ソ）以来３人目。また、１７年第１Ｓ〈２〉戦の阪神戦に次ぐ２度目の４安打。２度の４安打は０４、１１年のフェルナンデス（西）以来２人目。

▼…先発のケイ（Ｄ）が勝利投手。２４年に次ぎ、２年連続の２勝目。球団の助っ人外国人がＣＳで２勝は１７年に２勝したウィーランド以来２人目。２シーズン以上で勝利を挙げたのはケイが初。