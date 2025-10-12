米女優のダイアン・キートンさんが死去したことが１１日（日本時間１２日）に分かった。７９歳だった。

米「ピープル誌」報道によるとキートンさんは米カリフォルニア州で亡くなったが、広報担当者は「遺族のプライバシーを尊重」を理由に死因などの詳細は明らかにされていない。また米エンタメサイト「ＴＭＺ」はロサンゼルス消防局によると１１日（同１２日）早朝にキートンさんの自宅に救急車が出動し病院へ搬送したとしている。

１９４６年１月５日、米ロサンゼルス生まれのキートンさんは６３年に高校卒業後、ニューヨークを移り俳優活動を開始。７０年に「ふたりの誓い」で映画デビューし、７２年公開の「ゴッド・ファーザー」でアル・パチーノ演じる主人公マイケル・コレルオーネの妻ケイ・アダムズ役を演じた。７７年にはウディ・アレン監督の「アニー・ホール」で米アカデミー賞主演女優賞を獲得。２００３年には熟年男女の恋愛をテーマにジャック・ニコルソンと共演した「恋愛適齢期」に出演しゴールデングローブ賞を受賞している。

私生活ではウディ・アレン、ウォーレン・ベイティ、アル・パチーノと交際した期間もあったが未婚。娘と息子（ともに養子）がいる。