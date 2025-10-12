º´¡¹ÌÚÏ¯´õ¤¬ºî¤Ã¤¿¡È¥á¥¸¥ã¡¼½é¡É¤ËÊÆÁûÁ³¡Ö¤³¤Î»Ò¤ÏËÜÊª¡×¡¡3²ó´°Á´¤Ç¡Öº£Ç¯ºÇÂç¤ÎÀ®¸ùÊª¸ì¡×
¥ê¥ê¡¼¥Õ¤È¤·¤Æ¤Ï½é¤Î¥¤¥Ë¥ó¥°¤Þ¤¿¤®
¡¡ÊÆÂç¥ê¡¼¥°¤Î¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Ï¥Õ¥£¥ê¡¼¥º¤È¤ÎÃÏ¶è¥·¥ê¡¼¥º¤òÄÌ»»3¾¡1ÇÔ¤È¤·¡¢¥Ê¡¦¥ê¡¼¥°Í¥¾¡·èÄê¥·¥ê¡¼¥º¿Ê½Ð¤ò·è¤á¤¿¡£º´¡¹ÌÚÏ¯´õÅê¼ê¤Ï9Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö10Æü¡Ë¤ÎÂè4Àï¤Ç3¥¤¥Ë¥ó¥°¤Î¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥ê¥ê¡¼¥Õ¡£¥á¥¸¥ã¡¼»Ë¾å½é¤ÎµÏ¿¤â¥Þ¡¼¥¯¤·¡¢ÊÆ¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï»¿¼¤¬Áê¼¡¤¤¤À¡£
¡¡ÃÏ¶è¥·¥ê¡¼¥ºÂè4Àï¡¢8²ó¤«¤é¥Þ¥¦¥ó¥É¤Ë¾å¤¬¤Ã¤¿º´¡¹ÌÚ¤¬¡¢¥á¥¸¥ã¡¼¤ÎÎò»Ë¤ËÌ¾¤ò¹ï¤ó¤À¡£
¡¡2ÈÖ¤«¤é¤Î¾å°ÌÂÇÀþ¤ÈÂÐÀï¡£ÀèÆ¬¤Î¥·¥å¥ï¡¼¥Ð¡¼¤ò±¦Èô¡¢¥Ï¡¼¥Ñ¡¼¤ò»°Èô¡¢¥Ü¡¼¥à¤òÆó¥´¥í¤ËÂÇ¤Á¼è¤Ã¤¿¡£¤½¤Î¤Þ¤Þ¥ê¥ê¡¼¥Õ¤È¤·¤Æ¤Ï½é¤Î¥¤¥Ë¥ó¥°¤Þ¤¿¤®¤Ç10²ó¤Þ¤ÇÅê¤²¡¢3²ó¤òÌµ°ÂÂÇÌµ¼ºÅÀ¡¢2Ã¥»°¿¶¡£±ê¤Î36µå¤Ç¥µ¥è¥Ê¥é¾¡¤Á¤Ø¤ÎÎ®¤ì¤ò¤Ä¤¯¤Ã¤¿¡£
¡¡¾×·â¤Î²÷Åê¤Ç»Ë¾å½é¤ÎµÏ¿¤â¼ùÎ©¡£ÊÆ¹ñ¤Î¥Ç¡¼¥¿Äó¶¡²ñ¼Ò¡Ö¥ª¥×¥¿¥¹¥¿¥Ã¥Ä¡×¤Ï10Æü¡ÊÆ±11Æü¡Ë¡¢¸ø¼°X¤ò¹¹¿·¡£¡ÖMLB¥Ý¥¹¥È¥·¡¼¥º¥ó»Ë¾å¡¢¥·¥ê¡¼¥º¤òÀ©¤¹¤ë¾¡Íø¤Ç8²ó¡¢9²ó¡¢¤½¤·¤Æ10²ó¤ò¥Ñ¡¼¥Õ¥§¥¯¥È¤ËÍÞ¤¨¤¿Åê¼ê¤Ï¤¿¤Ã¤¿°ì¿Í¤·¤«¤¤¤Ê¤¤¡×¤È¤·¡¢¡Ö¤½¤ÎÅê¼ê¤Ï¡¢ºòÆü¤Î¥É¥¸¥ã¡¼¥¹23ºÐ¤Î¥ë¡¼¥¡¼¡¢¥í¥¦¥¡¦¥µ¥µ¥¤À¡×¤È¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¾å¤Ç¡Ö¤³¤ì¤Ï¡¢¤½¤ÎÅê¼ê¤Î¥Á¡¼¥à¤Î¥·¥ê¡¼¥ºÍ¥¾¡¤ò·è¤á¤¿¾¡Íø¤ò¸«¤Æ¤¤¤ë¡ÊÅê¼ê¼«¿È¤¬¾¡Íø¤òÇ§¤á¤é¤ì¤ëÉ¬Í×¤Ï¤Ê¤¤¡Ë¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡º´¡¹ÌÚ¤Î²÷µó¤ËÊÆ¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï»¿¼¤¬Áê¼¡¤¤¤À¡£
¡Ö¤³¤ì¤¾»ä¤Î¥¯¥í¡¼¥¶¡¼¤À¡×
¡Öº£Ç¯ºÇÂç¤ÎÀ®¸ùÊª¸ì¤À¡×
¡Ö¶Ã¤¯¤Û¤ÉÁÇÀ²¤é¤·¤¤¤³¤È¤òÀ®¤·¿ë¤²¤¿¡ª¡×
¡Ö¤³¤ì¤«¤é²¿Ç¯¤âÈà¤Î³èÌö¤ò¸«¤ë¤Î¤Ï³Ú¤·¤¤¤À¤í¤¦¤Í¡£¤¹¤´¤¤!!¡×
¡ÖÊ¸»úÄÌ¤ê¡¢Îò»Ë¤òÌÜ·â¤·¤¿¤ï¡£¼«Ê¬¤¬¤½¤³¤Ë¤¤¤¿¤Ê¤ó¤Æ¡¢¤Þ¤À¿®¤¸¤é¤ì¤Ê¤¤¡£¼¡¤Î¥·¥ê¡¼¥º¤¬ÂÔ¤Á¤¤ì¤Ê¤¤¡£¤³¤Î»Ò¤ÏËÜÊª¤è¡×
¡ÖÀ¤³¦ºÇ¹â¤À¡×
¡ÖÈà¤ÏËÜÅö¤Ë¡¢»ä¤ò´¶¾ðÅª¤Ë¤µ¤»¤ë¡×
¡Öº£¤Þ¤Ç¤Î¤È¤³¤í¡¢¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Î¥Ý¥¹¥È¥·¡¼¥º¥ó¤ÎMVP¤À¡×
¡¡¥ê¡¼¥°Í¥¾¡·èÄê¥·¥ê¡¼¥º¤Ï13Æü¡ÊÆ±14Æü¡Ë¤Ë³«Ëë¤·¡¢¥Ö¥ë¥ï¡¼¥º¨¡¥«¥Ö¥¹¤Î¾¡¼Ô¤È·ãÆÍ¡£º´¡¹ÌÚ¤¬¤É¤ó¤ÊÅêµå¤ò¸«¤»¤ë¤Î¤«¡¢ÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤ë¡£
