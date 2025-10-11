サスペンションカスタムでコーナーをもっと楽しく！ スズキ スイフトスポーツ(ZC32S)【みんなのクルマ】
『みんなのクルマ』はみなさんの愛車を写真とコメントで紹介していくコンテンツです。
イベントなどへ編集部がお邪魔して、みなさんの愛車を撮影しています。
それでは、スーパーオートバックス戸田店の駐車場で開催した愛車撮影会に参加してくれた、オーナーとその愛車へのこだわりとカスタムのポイントをみていきましょう。
オーナーのプロフィール
お名前：はやとさん
年齢：20代
車両名：スズキ スイフトスポーツ
年式：2014年式
型式：ZC32S
主な使用シーン：ドライブ
所有歴：1年（2024年時点）
総走行距離：-km
年間走行距離：20,000km
※本記事は投稿内容そのままを掲載しております。ご了承ください。
この車両を購入する際に決めてとなったポイント
親がチェイサーやマークⅡ、スカイラインのMTに乗っていたのでその影響が大きいですね。
だから初めてのクルマはMT車に乗りたかったんです。
ちょうどそのころ友人のスイフトスポーツを運転させてもらったことがあって、すごく楽しかったんです。コンパクトな車体と軽快なフットワークに心引かれました。
その後、偶然シルバーの車両を見つけてカラーリングにほれ込んで購入しました。
愛車に乗っていて一番楽しいと感じる瞬間は？
高速道路で少しスピードを出して走っている時です。
最初に愛車のカスタムをした理由・キッカケは？
ノーマルのころはコーナーで怖い思いをすることがありました。
攻めた走りをするわけじゃないので、事故らない＆安全に走れるように足まわりを強化しています。
カスタムの方向性は？ 重視していることは何？
かわいらしいスイフトの見た目をカッコよくしました。
あとはマフラー。
違反切符を切られたり、車検に通らなかったりするのがイヤなので純正マフラーを大切にしています。
足まわり
サスペンション：RS Sダウンサス
ホイール：スズキ スイフトスポーツ（ZC33S）
周囲から反応の大きかったカスタムポイントは？
ダウンサスです。
交換したことを伝えていなかったのに、隣に乗せただけで彼女に「硬くなった？」と気づかれました。
あとはホイール。
ZC33Sスイフトスポーツの純正ホイールなんですが、桜模様っぽくて好きだと言ってくれています。
次に変えたいポイント
純正にこだわっていますが、やっぱりマフラーが欲しいです笑
好きなカスタムメーカー、オススメのカスタムブランドは？
ロッソモデロ
スーパーオートバックス戸田店
スーパーオートバックス戸田店では、タイヤ、OILといった定番商品を数多くラインナップしているのはもちろん、コーティング技術1級資格を取得したスタッフが新車のようによみがえらせる「KeePer PRO」のカーコーティングと洗車のプロショップでもあるのです。
さらにはクルマの乗り換えに関してもAUTOBACS Carsとして、買取や新車＆中古車の購入、カーリースにも対応してくれる！
一般的なカー用品店という枠組みをこえ、ここでカーライフのすべてを完結させることできるショップなのです。
浦和レッズとカー用品店とのコラボレーションとして、浦和レッズオフィシャルカーグッズも取り扱っています。各アイテムは埼玉県内のオートバックス12店舗と公式ECサイトのみの限定販売！
レッズファンは今すぐGooooooo!
【スーパーオートバックス戸田】
場所：〒335-0034 埼玉県戸田市笹目6丁目23-2
営業時間：10:00-19:30
電話番号：048-424-0189
https://sa-toda.jp/