3歳児が体にシールを貼ると→かわいすぎる変化に6.8万いいね「元気いただきました」「百人力」【ママリ】
この記事ではX(旧Twitter)でバズった投稿をご紹介します。今回ご紹介するのは、ゴンゾウR4(@R453374510)さんの投稿です。
両手と両肩にお気に入りのシールを貼って、イカしたサングラスをかけ、戦闘ポーズをきめる3歳児さん。子どもにとっては全力でカッコ良いヒーローに変身しているのです。完全にヒーローになりきっているため、真剣さと無邪気さに思わず笑顔になっちゃいますね。どんな栄養ドリンクより効くかもしれません。
想像力で無敵になる子ども
子どもの想像力、発想力は無限大ですよね。大人には真似できないとてつもないパワーを持っています。ゴンゾウR4さんの3歳の息子さんのパワーアップした姿がかわい過ぎると話題になっていましたのでご紹介します。
ⒸR453374510
シールを貼ってパワーアップしている
三歳児からしか得られない栄養素がある
この投稿には「ありがとう大将」「おぉ！百人力ですね」といったリプライがついていました。3歳児さんからしか得られない栄養たっぷりな、お茶目な投稿でした。
記事作成: AKI0509
（配信元: ママリ）