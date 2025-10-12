◆２０２５ ＪＥＲＡ クライマックスシリーズ セ・ファーストステージ 第１戦 ＤｅＮＡ６―２巨人（１１日・横浜）

青く染まったスタンドが揺れるのと同時に、巨人・山崎伊織投手（２７）は眉間にしわを寄せ、ため息をついた。２―３の６回１死。筒香に１４６キロ直球を捉えられ、この日２被弾目となる左翼ポール直撃のソロを浴び、痛い４点目を失った。６回５安打４失点でポストシーズン初黒星。「もっと粘らないといけなかった。特に４点目は１点差のまま次にバトンを渡さないといけなかった」と肩を落とした。

４番に屈した。筒香には２回先頭で右翼席へ先制ソロを浴び、０―２の３回にも２死一、三塁から右翼線への適時打を打たれた。最速１４９キロ。４回から回をまたいで４者連続三振を奪うなど立ち直りかけたが、６回に痛恨の２発目を食らい「最後の１本は打たれてはいけなかった」とうつむいた。

４回に若林の２ランで１点差に迫っていただけに、「２点をとっていただいたところだったので、なんとしても流れを切らないといけないところだった」と反省。今季チームトップの１１勝を挙げてチームをけん引してきた山崎は、悔しさをかみしめながら、最終Ｓ進出の望みを仲間に託した。（水上 智恵）