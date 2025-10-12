◆２０２５ ＪＥＲＡ クライマックスシリーズ セ・ファーストステージ 第１戦 ＤｅＮＡ６―２巨人（１１日・横浜）

巨人打線がケイを攻略できなかった。これに尽きる。９月１５日に対戦した時は完封負けを喫し、左打者がシュートに苦しんだ。今までになかった球種、軌道に戸惑っていたのが印象的だった。では今回、打線をいじって右打者を多く起用するのか、狙い球を変えて臨むのかなど攻略法に注目した。確かにケイの出来も良かったが、意図も感じられなかった。

投手の山崎も含めて、左打者は計１３打数ノーヒット。上位打線が完全に狂わされたのが痛かった。まあ、前向きに捉えればこの先、ケイとの対戦はない。シーズン終盤や社会人との２試合を見る限り、打線は上向きにあったし、この日の敗戦は割り切っていいと思う。各自が「ケイのシュート」の残像を消し去り、２戦目の試合前練習からリスタートすることが重要だ。

短期決戦は、ベンチ側も割り切って起用するだろう。調子のよしあしでスタメンを決めるだろうし、ラッキーボーイの出現が運命を左右するもの。初戦は５番・岸田が攻撃面でもいい仕事をしていたし、６番・若林もケイには合っていた。打席内容もすべて良かった。４回の２ランで流れを大きく引き戻し、ただ、６回の筒香に食らった２発目がもったいなかった。紙一重の展開を引き出したこの２人を、うまく使っていきたい。（スポーツ報知評論家・高橋 由伸）