◆２０２５ ＪＥＲＡ クライマックスシリーズ セ・ファーストステージ 第１戦 ＤｅＮＡ６―２巨人（１１日・横浜）

雰囲気を変えるような一振りだった。巨人の若林楽人外野手（２７）は狙い澄ました。３点を追う４回１死一塁。２ボールからケイの外角低め１５０キロ直球に反応した。思いきり引っ張った打球は雨を切り裂き、ベイ党が陣取る左中間席最前列へ。「打者有利のカウントだったので甘い球を強くスイングすることだけを考えた」。ＣＳ初出場初安打が２ラン。反撃及ばずに２安打２得点で敗れた中、希望の虹を架けた。

指揮官の起用に“一発回答”だ。レギュラーシーズンでは９月以降の先発は６試合にとどまったが、ポストシーズン初戦で「６番・右翼」でスタメン出場。２回無死一、二塁で捕犠打を成功させると、４回には会心の一撃を放った。ＣＳ開幕前に阿部監督が「誰が見ても分かるようなキーマンが出てきてほしい」と期待するなか、“ＣＳ男”となる予感を漂わせた。

１年前は勝負の土俵にすら上がれなかった。昨年６月に西武からトレードで加入して、途中出場を中心に存在感を発揮していたが、９月に自然気胸と診断され無念の離脱。「見てるしかなかったです」。リーグ優勝の輪に加われず、ＣＳ開催時は走ることもままならなかった。２年越しの悔しさを初舞台にぶつけた。

改革が実を結んだ。今季は左太もも裏の肉離れによる離脱があったものの、出場数、安打数でキャリアハイを更新。躍進の一因には食事の意識変化がある。食が細いこともあり、試合前はほとんど食べられないタイプ。開幕当初は１か月で体重が４キロ以上減るなど苦労した。「すぐ落ちる。ノーパワーになっちゃう」。危機感から見直した。試合前は食欲がなくても消化がいいとされるうどんなどを食べ、試合後は無理をしてでも定食のメニューを胃袋へ。栄養士やトレーナーにも相談しながら、フィジカルを保てるようになった。

奮闘も実らずチームは敗れ、崖っぷちの状況に追い込まれた。もう勝ち続けるしかない。「対策を練っていいパフォーマンスを出せるように」と前を向いた。道があるかぎり、あきらめない。次こそ、勝利をつかみにいく。（宮内 孝太）