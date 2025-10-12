相続が発生したとき、誰が何を受け取るのか……血のつながりよりも、慣習が優先されるケースもいまだ少なくありません。法の下では平等であるはずの相続も、現実には思いもよらぬ格差を生むことがあります。そのとき、人は何を感じ、どう向き合うのでしょうか。

42歳・非正規次男が実家を飛び出した理由

最近、82歳で父親が亡くなり、相続を経験したという、地方在住の津島次郎さん（仮名・45歳）。大学進学時に上京するも就職活動に失敗。地元に戻り、現在は契約社員として月収28万円の生活を送っています。

一方、兄の一郎さん（48歳・仮名）は、東京の一流大学から一流企業に就職。東京都心の高級マンションにマイホームを構えるエリートです。40歳を超えるまで実家を出られずにいた次郎さんとは対照的な人生を歩んできました。

「大学卒業しても仕事がなく、とりあえず実家に戻りました。そのあと派遣社員として働いていたのですが、派遣切りにあって……今は契約社員で、決して給料がいいわけではないけれど、生活は安定しています」

実家を出たのは3年前、42歳のとき。きっかけは、次郎さんが“あるもの”を見てしまったから。

「父親が作成した遺言書です。たたきみたいなもので正式な遺言書ではなかったけれど、それを見て、もう実家にはいられないと思い、出てきたんです」

それ以来、実家や兄とは疎遠となり、最低限の付き合いしかしなくなりました。そうさせたのも、すべては遺言書の内容だったといいます。

「実家と、貯金などの資産約5,000万円を、すべて兄の一郎に相続させるというもので……私の名前はどこにもなかったんです。目の前が真っ暗になりました。自分という存在が否定されたような、そんな絶望しかありませんでした」

父親の気持ちもわからなくないと次郎さん。生まれ育った地は、いまだに家督制度の考えが色濃く残る地域。実家を継ぐのは長男。だから遺産はすべて長男に……父親は何も考えずに、ただ慣習に則っただけ。そう考えると、遺言書に悪意はなかったと納得できます。しかし就職に失敗し実家に戻ってきたとはいえ、早くに母を亡くし、1人になった父親を支えてきたのは自分だという自負がありました。しかしそんな思いは完全に無下されたのです。

「なぜ、俺だけ、こんな目に……」

葬儀のあと、相続については「遺言書のとおりでいい」と兄に告げ、遺産分割協議書にサインをしてそれっきりだといいます。

相続の「公平」をどう実現するか？

民法では、子どもたちは兄弟の区別なく、原則として均等に財産を相続する権利（法定相続分）を持ちます。遺言書は故人の意思として非常に強い効力を持ちますが、たとえ遺言で全財産を長男に、と定めていたとしても、次男の次郎さんは「遺留分」として、法律で定められた最低限の取り分を主張することができます。

また親の介護などに貢献した場合、その貢献度に応じて「寄与分」を主張できる可能性もあります。逆に一郎さんが受けた学費や住宅資金援助などが「特別受益」とみなされれば、相続財産の前渡しとして、その分が一郎さんの相続分から差し引かれることも考えられます。法律は、公平性を重視する仕組みを持っているのです。

しかし、これらの主張は、多くの場合、相続人同士の紛争、すなわち裁判などの法的な争いへと発展します。裁判所『司法統計』で遺産分割事件の件数を見ても、約7割が遺産額5,000万円以下の一般的な家庭で起きていることからも、争族が他人事ではないことがわかります。

伝統的な「家督相続」の意識、すなわち「家を継ぐ長男」を優遇する考え方は、現代の法制度のもとでは効力を失っています。しかし、特定の地域や世代では、「長男が家を継ぐべき」という意識が未だに根強く残っています。ただ、最も重要なのは、親が生前に自分の考えを明確に伝え、子どもたちの状況や貢献を正しく評価し、その思いを伝えること。相続財産の多寡に関わらず、親の死後に兄弟が争う原因の多くは、「親の意向が不明瞭だった」ことや、「特定の相続人への贈与を知らなかった」ことなど、生前のコミュニケーション不足にあります。

「確かに、遺言書をみてしまったあと、父や兄を一方的に避けてきました。決定的なことを言われるのが怖かったからかもしれません。ただ今となっては、きちんと話をしたほうがよかったと思っています」

