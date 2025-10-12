【セＣＳ】巨人は覆すことができるか…ＣＳ第１Ｓ初戦黒星のチームの突破率は１６％
◆２０２５ ＪＥＲＡ クライマックスシリーズ セ・ファーストステージ 第１戦 ＤｅＮＡ６―２巨人（１１日・横浜）
「２０２５ ＪＥＲＡ クライマックスシリーズ セ」の第１ステージ（Ｓ）が開幕し、３位の巨人は敵地で２位のＤｅＮＡに敗れた。先発の山崎は６回４失点と粘れず、打線も２安打で２点止まり。１２日の第２戦に敗れると敗退が決まる崖っぷちに追い込まれた。巨人はＣＳ第１Ｓ初戦で敗れた過去２度でいずれも敗退。
◆記録メモ
巨人は打線が２安打に抑えられ初戦に黒星。ＣＳでは２１年最終Ｓ〈２〉戦のヤクルト戦（●０―５）に並ぶ、チームの最少安打だった。過去、プレーオフとＣＳの第１Ｓで初戦に敗れたチームは（内は公式戦の順位、突破は最終Ｓに進出）
初戦●（、）突破（、）
セ＝１７（１０、７）→２（１、１）
パ＝２０（９、１１）→４（２、２）
計＝３７（１９、１８）→６（３、３）
セ・パ合わせて３７チームのうち、最終Ｓに進出は６チームの突破率１６％。セでは１７チームのうち０９年中日、１７年ＤｅＮＡの２チームで１２％となっている。巨人が第１Ｓの初戦に敗戦は１１年、１６年に次いで３度目。過去２度とも２、３戦目を○●で敗退しているが、今年はどうか。