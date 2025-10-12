◆２０２５ ＪＥＲＡ クライマックスシリーズ セ・ファーストステージ 第１戦 ＤｅＮＡ６―２巨人（１１日・横浜）

「２０２５ ＪＥＲＡ クライマックスシリーズ セ」の第１ステージ（Ｓ）が開幕し、３位の巨人は敵地で２位のＤｅＮＡに敗れた。先発の山崎は６回４失点と粘れず、打線も２安打で２点止まり。１２日の第２戦に敗れると敗退が決まる崖っぷちに追い込まれた。巨人はＣＳ第１Ｓ初戦で敗れた過去２度でいずれも敗退。

◆記録メモ

巨人は打線が２安打に抑えられ初戦に黒星。ＣＳでは２１年最終Ｓ〈２〉戦のヤクルト戦（●０―５）に並ぶ、チームの最少安打だった。過去、プレーオフとＣＳの第１Ｓで初戦に敗れたチームは（内は公式戦の順位、突破は最終Ｓに進出）

初戦●（、）突破（、）

セ＝１７（１０、７）→２（１、１）

パ＝２０（９、１１）→４（２、２）

計＝３７（１９、１８）→６（３、３）

セ・パ合わせて３７チームのうち、最終Ｓに進出は６チームの突破率１６％。セでは１７チームのうち０９年中日、１７年ＤｅＮＡの２チームで１２％となっている。巨人が第１Ｓの初戦に敗戦は１１年、１６年に次いで３度目。過去２度とも２、３戦目を○●で敗退しているが、今年はどうか。