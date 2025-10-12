◇パCSファーストステージ第1戦 オリックス0-2日本ハム（2025年10月11日 エスコンF）

オリックスが零敗で崖っ縁に追い込まれた。5回まで4度の得点圏の好機を逃し、6回以降は一人の走者も出せず。力投の山下を援護できず、岸田監督は「接戦になると思っていた。（伊藤に）結構真っすぐで、打たされた感じがありましたね」と肩を落とした。

4安打はいずれも単打。敵地・エスコンフィールドではパのビジター球団で最多の16本塁打を放ったチームは、今季最多勝右腕・伊藤の前に要所を締められた。2点を追う5回無死一、二塁では強攻策も、3番・紅林が痛恨の遊ゴロ併殺打。「つながったら一気に波がこっちに来るかってところ」と、指揮官は唇をかんだ。

負ければ終戦となる第2戦にはエース・宮城を投入する。九里と両にらみの布陣をそろえた中、初戦の黒星を受けて先発が決まった左腕は、「どのような展開になったとしても、“チームが勝つこと”だけを考えて、マウンドを降りる最後の1球まで全力で腕を振ります」と決意表明。このままでは終われない。 （阪井 日向）