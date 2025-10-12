¹Åç¡¦Á°ÀîÀ¿ÂÀ¡¡¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹À¾ÀîÎ¶ÇÏ¤Ð¤ê¶Ê·ÝÂÇ¡¡¡ÖÈ¿±þ¤ÇÂÇ¤Æ¤¿¡×¡¡Íèµ¨1·³¤Øº£½©4Àï9¤Î4¹¥Ä´
¡¡¡þ¥Õ¥§¥Ë¥Ã¥¯¥¹¡¦¥ê¡¼¥°¡¡¹Åç-ºå¿À¡Ê2025Ç¯10·î11Æü¡¡Å·Ê¡¡Ë
¡¡¹Åç¡¦Á°ÀîÀ¿ÂÀÆâÌî¼ê¡Ê22¡Ë¤¬11Æü¡¢¤ß¤ä¤¶¤¥Õ¥§¥Ë¥Ã¥¯¥¹¡¦¥ê¡¼¥°¤Îºå¿ÀÀï¡ÊÅ·Ê¡¡Ë¤Ë¡Ö6ÈÖ¡¦Í··â¡×¤ÇÀèÈ¯½Ð¾ì¡£2²ó¤Ë¤Ï1·³¤Ç¼ÂÀÓ¤Î¤¢¤ëº¸ÏÓ¡¦°ËÆ£¾¤«¤é¡¢Æâ³Ñ¹â¤áÄ¾µå¤ËÂÎÀª¤òÊø¤µ¤ì¤Ê¤¬¤é¤âÃæÁ°ÂÇ¤òÊü¤Ã¤¿¡£¡È°µåÂÇ¤Á¡É¤ÇÈäÏª¤·¤¿¹ª¤ß¤Ê¥Ð¥Ã¥È¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¡£5Ç¯ÌÜ¤ÎÈôÌö¤Ë¸þ¤±¡¢Æ±¥ê¡¼¥°¤Ç¤ÏÏ¢Æü¤Î¥¢¥Ô¡¼¥ë¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¡£»î¹ç¤Ï¹ß±«¤Î¤¿¤á¡¢4²óÉ½½ªÎ»¸å¤Ë¥Î¡¼¥²¡¼¥à¤¬Àë¹ð¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡Á°Àî¤ÏÄ·¤Ó¤Ï¤Í¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¡¢Æâ³Ñ¹â¤áÄ¾µå¤òÃæÁ°¤Ø±¿¤ó¤À¡£2²ó1»àÆóÎÝ¡£¥«¥¦¥ó¥È1¡½2¤«¤éº¸ÏÓ¡¦°ËÆ£¾¤ÎÄ¾µå¤Ë¿¶¤êÉé¤±¤ë¤³¤È¤Ê¤¯¡¢¹ª¤ß¤Ê¥Ð¥Ã¥È¥³¥ó¥È¡¼¥ë¤òÈäÏª¤·¤¿¡£¥Î¡¼¥²¡¼¥à¤ÇµÏ¿¤Ë¤Ï»Ä¤é¤Ê¤¤¤¬¡¢³Î¤«¤ÊÂÀ×¤ò»Ä¤·¤¿¡£
¡¡¡ÖÄÉ¤¤¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤«¤é¡¢Æâ³Ñ¤Î¿¿¤Ã¤¹¤°¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢È¿±þ¤ÇÂÇ¤Æ¤¿¤Î¤ÏÎÉ¤«¤Ã¤¿¡£Ä¹ÂÇ¤òÂÇ¤Æ¤ëÂÇ¼Ô¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤·¡¢ÄÉ¤¤¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤«¤é¤â¡¢¡ÊÆâÌî¤È³°Ìî¤Î¡Ë´Ö¤ËÍî¤È¤·¤¿¤ê¡¢°ÂÂÇ¤òµá¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¦¡£¤½¤³¤Ï¼«Ê¬¤ÎÃæ¤ÇÆ¬¤ËÃÖ¤¤¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×
¡¡ÆØ²ìµ¤Èæ¤Î9³ØÇ¯ÀèÇÚ¤Ë¤¢¤¿¤ë¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¡¦À¾Àî¤â°µåÂÇ¤Á¤òÆÀ°Õ¤È¤¹¤ë¤¬¡¢¤½¤ÎÀèÇÚ¤ò¤Û¤¦¤Õ¤Ä¤È¤µ¤»¤ëÂÇ·â¤À¤Ã¤¿¡£°ì¤Ä´Ö°ã¤¨¤Ð¡¢ËÞÂÇ¤È¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤¬¹â¤¤¤¬¡¢ÂÎÀª¤òÊø¤µ¤ì¤Ê¤¬¤é¤â¥Ò¥Ã¥È¥¾¡¼¥ó¤Ë±¿¤ÖÂÇ·â¥»¥ó¥¹¤Ï¡¢ÌÜ¤ò¸«Ä¥¤ë¤â¤Î¤¬¤¢¤ë¡£Á°Àî¤Ï¸À¤¦¡£
¡¡¡ÖÄÉ¤¤¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤«¤é¤Ç¤â»°¿¶¤·¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤Î¤ÏÂçÁ°Äó¤ËÃÖ¤¤¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£²¿¤«»ö¤òµ¯¤³¤¹¤³¤È¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¥é¥Ã¥¡¼¤Ê¤³¤È¤â¤¢¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£ÂÇ¤ÁÊý¤ò¡¢ÄÉ¤¤¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤«¤é¤ÈÉáÄÌ¤Î»þ¤ÇÊÑ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£¥ê¥¹¥¯¤òÇØÉé¤Ã¤¿¾å¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢»°¿¶¤·¤Ê¤¤¤³¤È¤¬¡¢¼«Ê¬¤ÎÃæ¤Ç°Â¿´¤Ë¤Ê¤ë¡×
¡¡Ä¹ÂÇÎÏ¤ËÎô¤ëÊ¬¡¢°ÂÂÇÎÌ»º¤ò·Ç¤²¤ë¡£ÂÇÀÊ¤Ç¤ÏµÕÊý¸þ¤Ø¤Î°Õ¼±¤ò»ý¤Á¡¢ÄÉ¤¤¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤«¤é¤Ï¥Ý¥¤¥ó¥È¤ò¤è¤ê¶á¤¯¤ËÃÖ¤¡¢Îý½¬¤«¤é¡È»°¿¶¤·¤Ê¤¤¡ÉÂÇ·â¤ò¿´¤¬¤±¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡º£µ¨¤Ï7·î²¼½Ü¤Ë»ÙÇÛ²¼ÅÐÏ¿¤µ¤ì¡¢1·³¤Ç28»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·¤ÆÂÇÎ¨¡¦185¡¢9ÂÇÅÀ¡£°ìÅ¾¡¢ÆÀÅÀ·÷¤Ç¤Ï14ÂÇ¿ô6°ÂÂÇ¡ÊÂÇÎ¨¡¦429¡Ë¤ò¸Ø¤ê¡¢ÂåÂÇ¤Ç¤ÎÆÀÅÀ·÷ÂÇÎ¨¤Ï8³ä¡£¡ÖÆÀÅÀ·÷¤À¤«¤é¤È¤«¤Ï¡¢¤¢¤Þ¤ê¹Í¤¨¤Æ¤Ê¤¤¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¤¬¡¢¤³¤ÎÆü¤ÎÃæÁ°ÂÇ¤âÆóÎÝ¤ËÁö¼Ô¤òÃÖ¤¤¤Æ¤Î¤â¤Î¤À¤Ã¤¿¡£º£½©¤Ï½Ð¾ì4»î¹ç¤Ç9ÂÇ¿ô4°ÂÂÇ¡ÊÆ±¡¦444¡Ë¤È¹¥Ä´¡£Íèµ¨¤ò¸«¿ø¤¨¡¢1·³ÄêÃå¤«¤é¤ÎÄê°ÌÃÖÃ¥¼è¤Ø´û¤ËÀïÆ®¥â¡¼¥É¤À¡£
¡¡¡ÖÂÇÎ¨¡¦350¡Á400¤Î´Ö¤òÌÜÉ¸¤È¤·¤Æ¥Õ¥§¥Ë¥Ã¥¯¥¹¡¦¥ê¡¼¥°¤Ç¤Ï¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢Ã£À®¤·¤¿¤¤¡×
¡¡ÆâÌî¤ÏÁ´¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤ò¼é¤ì¤ë¤¬¡¢¥ì¥®¥å¥é¡¼¤ò¤Ä¤«¤à¤¿¤á¤Ë¤Ï¼éÈ÷ÎÏ¸þ¾å¤âÉ¬Í×ÉÔ²Ä·ç¡£¡Öº£Ç¯°Ê¾å¤Ë·ë²Ì¤òµá¤á¤é¤ì¤ë¤È»×¤¦¤¬¡¢´èÄ¥¤ê¤¿¤¤¡×¡£¹¶¼éÎ¾ÌÌ¤Ç¤Î¥ì¥Ù¥ë¥¢¥Ã¥×¤ØÎÏ¤ò¹þ¤á¤¿¡£¡ÊÄ¹Ã«Àî¡¡ËÞµ¡Ë