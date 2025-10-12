¡Ö¥Ý¥Ä¥ó¤È°ì¸®²È¡×Æî¥Õ¥é¥ó¥¹¤Î53ºÐ¤´¼ç¿Í¤È48ºÐºÊ¡ª 60Ç¯°Ê¾å¹Ó¤ìÊüÂê¤À¤Ã¤¿ÅÚÃÏ¤Ë4¤Ä¤Î·Ü¼Ë¤ò¼«Ê¬¤¿¤Á¤Ç·ú¤Æ¤Á¤ã¤Ã¤¿¡ª¡©
10·î12Æü¡ÊÆü¡ËÊüÁ÷¡Ö¥Ý¥Ä¥ó¤È°ì¸®²È¡×¤Î¥²¥¹¥È¤Ï»ÔÀî±¦Ô¥¼¡¤ÈÊ¿ÄÍÆüºÚ¡£»ÔÀî¤Ï¡Ö¤½¤ÎÅÚÃÏ¤½¤ÎÅÚÃÏ¤Ç¤ªÊë¤·¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ëÍÍ»Ò¤ò¸«¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢´é¤Ä¤¤âÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤ó¤À¤Ê¤È´¶¤¸¤Þ¤¹¡×¤È¥Ý¥Ä¥ó¤È°ì¸®²È¤Ç¤ÎÊë¤é¤·¤Ö¤ê¤Ë¤â¶½Ì£¤¬¤¢¤ë¤è¤¦¡£©ABC¥Æ¥ì¥Ó
¹ñ¶¤ò±Û¤¨¤¿¥Ý¥Ä¥ó¤È°ì¸®²ÈÁÜº÷¡ª¡¡¸þ¤«¤Ã¤¿¤Î¤ÏÆî¥Õ¥é¥ó¥¹¤Ë¤¢¤ëÍºÂç¤Ê¥¢¥ë¥×¥¹»³Ì®¤ò¸«ÅÏ¤¹»³¤ÎÃæ¡ª ¥Ý¥Ä¥ó¤È¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢¤´É×ÉØ¤ÇÃçËÓ¤Þ¤¸¤¯±Ä¤àÊü¤·»ô¤¤¤ÎÍÜ·Ü¾ì¡£
º£²ó¥Ý¥Ä¥ó¤È°ì¸®²È¤òÈ¯¸«¤·¤¿¤Î¤Ï¤Ê¤ó¤È¥Õ¥é¥ó¥¹¡ª¡¡¼Â¤Ï¡ØÂç²þÂ¤!!·àÅª¥Ó¥Õ¥©ー¥¢¥Õ¥¿ー¡õ¥Ý¥Ä¥ó¤È°ì¸®²È¡¡¹çÂÎ£²»þ´Ö¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¡Ù¤ÇÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¡¢Æî¥Õ¥é¥ó¥¹¤Î»³±ü¤Ë¤¢¤ë¼«Âð·ó¥ì¥¹¥È¥é¥ó¤Î¤´¼ç¿Í¥¯¥ê¥¹¥È¥Õ¤µ¤ó¤Î¾Ò²ð¤Ç¡¢¿·¤¿¤Ê¥Ý¥Ä¥ó¤È°ì¸®²È¤Ø¤È¸þ¤«¤¦¤³¤È¤Ë¡ª
¤½¤Î¾ì½ê¤Ï¡¢Æî¥Õ¥é¥ó¥¹¤Ë°ÌÃÖ¤¹¤ë¥¢¥ë¥×¥¹»³Ì®¤ÎÀ¾ÆîÃ¼Éô¤Ç¡¢¥¯¥ê¥¹¥È¥Õ¤µ¤ó¤¬¿©ºàÍÑ¤Ë»ÅÆþ¤ì¤Æ¤¤¤ë·Ü¤ÎÍÜ·Ü¾ì¤Ê¤Î¤À¤È¤¤¤¦¡£¼«Âð·ó¥ì¥¹¥È¥é¥ó¤«¤é¤Ï¡¢¤µ¤é¤Ë£¶¥¥í¤Û¤É»³±ü¤Ø¤ÈÆþ¤Ã¤¿Àè¤À¡£¡Ö¤³¤³¤è¤ê¤â¡¢¤â¤Ã¤È¥Ý¥Ä¥ó¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¡¢¤¤Ã¤Èµ¤¤ËÆþ¤ë¤È»×¤¦¤è¡ª¡¡´î¤ó¤Ç°ÆÆâ¤¹¤ë¤è¡ª¡×¤È»Í¶î¤Î¼«Æ°¼Ö¤ËÁÜº÷Ââ¤ò¾è¤»¤¿¥¯¥ê¥¹¥È¥Õ¤µ¤ó¡£¡Ö¤³¤ì¤«¤é¹Ô¤¯Æ»¤Ï¤â¤Î¤¹¤´¤¯¹Ó¤ì¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¡¢»Í¶î¤Ç¤Ê¤±¤ì¤Ð¤È¤Æ¤â¹Ô¤±¤Ê¤¤¤ó¤À¡×¤ÈÃí°Õ¤òÂ¥¤·¤Ä¤Ä½ÐÈ¯¤¹¤ë¤È¡¢¤ä¤¬¤Æ¼ê¤Ä¤«¤º¤ÎÂç¼«Á³¤¬¤É¤³¤Þ¤Ç¤â¹¤¬¤ëÍºÂç¤ÊÀä·Ê¤¬¡ª
¤·¤«¤·¡¢¤½¤Î´äÈ©¤à¤½Ð¤·¤Î³³Æ»¤ÏÆüËÜ¤È¤Ï·Ê¿§¤â¥¹¥±ー¥ë¤â°ã¤¦¤¢¤Þ¤ê¤Ë·ã¤·¤¤Æ»¤Î¤ê¤À¡£¤µ¤¹¤¬¤ÎÁÜº÷Ââ¤Ç¤â¡ÖÆüËÜ¤ÎÁÜº÷¤Ç¹Ô¤¯¥ä¥Ð¤¤Æ»¤è¤ê¤â¤º¤Ã¤ÈÉÝ¤¤¤Ç¤¹¡ª¡×¤È»×¤ï¤ºÈáÌÄ¤ò¤¢¤²¤ë¤Û¤É¡ª
Æ»Ãæ¤ÇÌîÀ¸¤Î¥·¥ã¥â¥¢¡ÊÆüËÜ¤Ç¤Ï¥¢¥ë¥×¥¹¥«¥â¥·¥«¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¡Ë¤òÈ¯¸«¤·¤¿¤ê¡¢ÃÇ³³ÀäÊÉ¤Î¾å¤ËÃÛ¤«¤ì¤¿½¸Íî¤Î¸«»ö¤Ê·Ê´Ñ¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ê¤Ê¤É¡¢³³Æ»¤«¤é¤·¤«¸«¤ë¤³¤È¤Î¤Ç¤¤Ê¤¤¥¢¥ë¥×¥¹¤ÎÀä·Ê¤ÏÉ¬¸«¤À¡£
¤½¤ó¤Ê¸±¤·¤¯¤âÈþ¤·¤¤Æ»¤Î¤ê¤ò±Û¤¨¤¿Àè¡¢ÅþÃå¤·¤¿¤Î¤Ï»³¤Î¼ÐÌÌ¤òÀÚ¤êÂó¤¤¤¿ÉßÃÏ¤Ë·ú¤Ä£´¤Ä¤Î·Ü¼Ë¤À¤Ã¤¿¡£·Þ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤¿¤Î¤Ï¤´¼ç¿Í¤Î¥¨¥ê¥Ã¥¯¤µ¤ó¡Ê53¡Ë¤È±ü¤µ¤Þ¤Î¥Þ¥ë¥¿¤µ¤ó(48)¡£
¤³¤ÎÃÏ¤ÇÍÜ·Ü¾ì¤ò»Ï¤á¤¿¤Î¤Ï2018Ç¯¡£60Ç¯°Ê¾åÁ°¤«¤é¹Ó¤ìÊüÂê¤À¤Ã¤¿¤³¤ÎÅÚÃÏ¤ò¡¢4Ç¯¤Û¤É¤«¤±¤ÆÉ×ÉØ¤ÇÀ°ÃÏ¤·¤Æ·Ü¼Ë¤â¼«Ê¬¤¿¤Á¤Ç·ú¤Æ¤¿¤È¤¤¤¦¡£ÁÜº÷Ââ¤Ï¡¢Êü¤·»ô¤¤¤ÇÍÜ·Ü¤·¤Æ¤¤¤ëÍÍ»Ò¤ä¡¢¥¨¥ê¥Ã¥¯¤µ¤ó¤´É×ºÊ¤Î¼«Âð¤Ç¤ÎÊë¤·¤Ö¤ê¤Ë¤âÌ©Ãå¤·¤Æ¤¤¤¯¡£
¤½¤ÎÍÍ»Ò¤ò¸«¤Æ¡¢¥¹¥¿¥¸¥ª¤Ç¤ÏÊ¿ÄÍ¤¬¡Ö¤¹¤´¤¯Ë»¤·¤¤¤Ï¤º¤Ê¤Î¤Ë¡¢²º¤ä¤«¤Ç¤æ¤Ã¤¿¤ê¤È¤·¤¿»þ´Ö¤¬Î®¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬°õ¾ÝÅª¤Ç¤·¤¿¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£©ABC¥Æ¥ì¥Ó
