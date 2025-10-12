

不登校の子どもが回復するまでには5つの段階をたどる（写真： buritora / PIXTA）

【図】不登校の子どもが回復するまでの5つの段階

2023年度、不登校の小中学生は約34.6万人、高校生は約6.9万人とともに過去最多を記録しました（文科省「令和5年度児童生徒の問題行動・不登校等生徒指導上の諸課題に関する調査結果」）。

これは社会構造や価値観の変化によって子どもたちの心が大きく揺れていることを示しています。要因は、外的要因（子どもを取り巻く環境）と内的要因（子ども自身の特性など）に分類できます。

不登校の外的要因と内的要因

外的要因には、学校や家庭の環境の変化、社会的な影響などが挙げられます。

学校環境では、一斉学習や管理的な指導が根強く残っており、現代の子どもたちの感性と噛み合わなくなっています。また教師との相性、校風とのミスマッチなどもあります。いじめや友人関係のもつれも見逃せません。

さらに学校現場では教員不足と業務の増加により、発達障害などの多様な生徒が増える中で、十分なサポートの困難さがあります。

家庭環境には、早期教育の過熱、両親の不和などが挙げられます。とくに過干渉は不登校に大きく影響を与えています。

社会的な影響は、スマートフォンなどのデジタルデバイスが身近になったことです。幼少期からの過剰な刺激が、コミュニケーション能力や発達に影響を及ぼしている可能性も指摘されています。

近年ではコロナ禍でのマスク生活は子どもたちのコミュニケーション能力や人間関係形成に影響を与えました。このため小学生の不登校が大きく増加したと考えられます。

内的要因には、子ども自身の特性や性格なども挙げられます。

発達障害やHSP、性の多様性、ルーツ（外国籍など）などです。また、自己肯定感の低さや、肉体的な弱さもあります。思春期の子どもたちは、これに加えてアイデンティティの葛藤を抱えます。

これまでの価値観や自己像が揺らぎ、親や周囲との関係を再構築しようとします。思春期の不登校は、これらの点で小学生とは違った対応が必要になります。

加えて「栄養状態」は見過ごされがちな重要な内的要因の1つです。

保健室で不登校の生徒と面談を重ねる中で、貧血や下痢といった体調不良に加え、栄養の偏りや偏食が気になるケースが多く見受けられました。保健室では、入室時に前日の食事内容（朝・昼・夕の3食）を記録してもらっていますが、ほとんど食事を摂っていない、あるいは炭水化物中心の食事に偏っている生徒が少なくありません。

具体的には、パンやおにぎりのみであったり、インスタントラーメン、甘い菓子パン、スナック菓子などが主食となっているケースが多く、たんぱく質やビタミンなどの栄養素が不足している傾向があります。

こうした食生活は、体調不良だけでなく、気力や集中力の低下、情緒の不安定さにもつながり、不登校の一因となる可能性があります。子どもたちの心身の健康を支えるためには、日々の食事内容を見直し、栄養バランスの取れた食生活を整えることが大切です。

息子と娘、2人の子どもの不登校を経験

私自身、2人の子どもが思春期に不登校を経験しました。息子は中学2年生、娘は高校1年生の時に、それぞれ別の形で学校に行かなくなりました。

息子が不登校になったとき、学校に戻さなければならないという焦りがありました。無理やり学校に行かせようとする私に対し、息子は暴れ、暴言を吐き、ついには部屋に閉じこもりました。

「どうすれば学校に戻せるか」ばかりを考えていた私は、息子を追い詰めていたことに気づかず、お互いに傷つけ合っていました。そんなある日、テレビで子どもの自殺に関するニュースを見たとき、まるで雷に打たれたような衝撃が走りました。

「息子が生きていてくれれば、それだけでいい」

この瞬間、それまでの「学校に戻す」という目標から、「息子の心の声に耳を傾け、ありのままを受け入れること」へと完全に転換しました。息子に心から謝罪し息子の気持ちを尊重しました。すると、息子は少しずつ心を開き、部屋のバリケードは無くなり、やがて高校へと進学しました。

数年後、今度は娘が不登校になりました。息子とはまったく違うタイプで、ベッドから起き上がれず、食欲も減退しました。息子の経験から娘の見守りに徹しましたが、それだけでは十分ではありませんでした。

そこで心理学や脳科学、栄養学など、さまざまな分野から答えを探し、ウェルビーイングに出会いました。ウェルビーイングを踏まえた関わりを続けるうちに娘は通信制高校に進み、大学へと進学することができました。

冒頭で不登校の要因について説明をしましたが、特定することは困難です。不登校になった理由は、子ども自身もわからないことが多いものです。いじめや発達障害など、特定して対処すべき要因がある場合もありますが、多くの場合、多様で複雑な要因が絡み合っています。

何を考えているのか…子どもの心境は？

2学期が始まり、登校できない子どもを前にして不安を抱えている保護者がいらっしゃるのではないでしょうか。夏休みは学校へのプレッシャーから解放され、親子ともに穏やかな時間を過ごせる時期です。

しかし、2学期が近づくと、再びプレッシャーがのしかかります。子どもたちは、「この時期を逃すと、もっと学校へ行くのが難しくなる」と感じ、行かなければならないのに行けない自分に失望し、さらに苦しみます。

この苦しさは、「学校に行けない」ことそのものではなく、「行きたくない」という本心に蓋をしていることから生まれる葛藤なのです。これを【葛藤期】といいます。

次に子どもの現在の心境と回復までの道のりをみていきましょう。不登校の子どもたちは、心の回復に向けて、【葛藤期】からいくつかの段階を経ていきます。





私のもとへ相談に来られる保護者の多くは、子どもが【お籠り期】に入り、何を考えているかわからず不安を感じています。

まず、最初にお伝えしているのは、「学校に戻すことがゴールではない」ということです。大切なのは、自信を失い、生きるエネルギーが枯れてしまった子どもの笑顔を取り戻すことです。そのためには、親がこれまでと違う関わり方をすることが不可欠です。

例えば、昼夜逆転している子どもに「朝になったら起きなさい」と声をかけたり、「これからどうするの？」と問い詰めたりすることは、子どもにとっては「否定されている」と感じる行為です。このような関わりを一切やめて、子どもが好きなことを邪魔しないように環境を整えてみましょう。

相談者のAさんも息子（中学3年生）を無理に学校に行かせようとし、親子関係が悪化していました。私は彼女に、息子さんが好きなゲームや動画視聴の時間を邪魔しないように、そして夜中に一人で過ごす時間を尊重するようにアドバイスしました。

すると、少しずつ息子のほうから話しかけてくれるようになりました。次にAさんには、息子に決定権を戻すようにアドバイスしました。これまでAさんがすべて段取りを組み従わせていたため、子どもは自分の人生を歩む力がなかったからです。そのうちに、息子は自分で探した通信制高校へと進学しました。

このように、まずは子どもの心を安心させ、エネルギーが回復するのを待つことが大切です。そして、勇気づける声かけを繰り返すうちに、子どもは少しずつ自信を取り戻していきます。

特別支援コーディネーターとしての経験から…

私は、高校で特別支援コーディネーターとして不登校支援に取り組んだ経験もあります。その中で、発達障害のある生徒とその保護者の関わりを通じて、親の関わり方が子どもの様子や親子関係に大きく影響することを実感してきました。

ある親子は、子どもの「できないこと」も含めてまるごと受け入れ、子ども自身を尊重する姿勢を持っていました。その結果、子どもは安心して自分らしく過ごすことができ、学校とのつながりも保たれていました。

一方で、別の親子は、子どもの不得意な部分に対して叱責し、何とかやらせようとする姿勢が強く、子どもが反発して親子関係が悪化し、不登校が長期化するケースもありました。

発達障害のある生徒は、平均的に何でもこなすことは難しいかもしれませんが、必ず「得意なこと」や「輝ける場面」があります。しかし、苦手な部分を無理に改善しようと責め続けると、子どもは「否定された」と感じ、心を閉ざしてしまいます。

とくに高校では、学習内容が高度になり、小中学校では何とかやり過ごせていた困難が顕在化しやすく、不登校につながる要因となることが多くあります。

叱責している保護者も、「子どものために」と思って行動していることがほとんどです。しかし、その思いが子どもに伝わらず、逆に親子の信頼関係が損なわれてしまうことがあります。

私は、そうした保護者に対して、子どもの「受容」の大切さを丁寧に伝え、少しずつ理解を深めてもらえるよう努めてきました。親が子どもの「凸凹」を認め、その中で子どもの良さを引き出す関わり方に変わっていくことで、子どもが安心して自分の力を発揮できるようになる場面を何度も見てきました。

不登校支援においては、まず「ありのままの子どもを受け入れる」ことが出発点です。親子の信頼関係が築かれることで、子どもは学校とのつながりを取り戻し、自分らしく歩み始めることができるのです。

「親が先回りしてすべてを決めてしまう」のはやめて

不登校の子どもが次のステップ（転校や進学）に進むとき、最も重要なのは、子ども自身に決めてもらうことです。

先ほどのAさんのように、親が先回りしてすべてを決めてしまうのではなく、子どもに選択肢を与え、最終決定を委ねることが大切です。自分で選んだ道は、困難にぶつかった時でも、自分の力で乗り越えようとする強い気持ちにつながります。

もし転校や進学を検討する際には、お子さんと一緒に実際に学校に足を運んで、雰囲気を感じてみてください。また、不登校の生徒へのサポート体制が整っているか、教員が寄り添う気持ちを持っているかなどを、遠慮せずに尋ねてみましょう。

不登校は、決して悪いことではありません。それは、子どもたちが「自分らしく生きる道」を探すための大切な時間なのかもしれません。私たちは、子どもたちの苦しみに寄り添い、ありのままの姿を受け入れることで、その探求をサポートすることができます。

親として、焦らず、信じて見守る姿勢が、きっと子どもの未来を開く力になります。

（野々 はなこ ： 高校教員、不登校専門家）