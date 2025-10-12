ブラジルに歯が立たなかった韓国代表。(C)Getty Images

写真拡大

　10月10日、韓国代表はソウルでブラジル代表と国際親善試合を戦い、０−５で衝撃的な惨敗を喫した。

　この大敗を受け、韓国メディアは北中米ワールドカップのポット分けでポット３へ降格する恐れがあると懸念している。

『Xports News』は11日、「ブラジル戦大敗の余波。ワールドカップ史上初のポット２の危機。オーストラリアとエクアドルが猛追」と見出しを打ち、次のように報じた。

「ブラジル戦での惨敗の余波は深刻だ。代表チーム史上初のポット２獲得という計画が崩れたからだ。現在、FIFAランキング23位に位置しており、これはポット２入りの最低ラインとなる。ポット２入りすれば、グループステージの組み合わせ抽選でより有利なグループに入る可能性が高くなるため、この順位を何としても維持しなければならない」

「しかし、FIFAランキング６位のブラジルに５失点の大敗を喫し、24位のエクアドルと25位のオーストラリアに追い抜かれる危機に瀕している」
 
　同メディアは「11日現在、韓国代表は3.44ポイントを失い、1,589.75ポイントに落ち込んだ。23位は維持しているものの、問題はオーストラリアとエクアドルの猛追だ」とし、状況をこう説明している。

「オーストラリアは11日の親善試合でカナダに１−０で勝利し、4.76ポイントを獲得した。1,588.25ポイントで韓国とわずか1.5ポイント差となっている。エクアドルもアメリカと１−１で引き分け、1,588.04ポイントを維持しており、韓国と大きな差はない」

「14日のパラグアイ戦で勝利を逃せば、韓国は23位から下がる可能性が高い。最悪の場合、25位にまで転落する可能性もある」

　記事は「もちろん、ブラジル戦で勝利か引き分けの可能性は低かったため、この結果はある程度予想できたものだった。パラグアイ戦と11月に行われる２つの国際試合で好成績を収めることが、今や決定的に重要となっている」と続けた。

「ポット３に落ちれば、グループステージで強敵と対戦する厳しいグループに入る可能性がある」

　韓国は14日に、日本と２−２で引き分けたパラグアイと対戦する。

構成●サッカーダイジェストWeb編集部

【記事】「ヒデさんかっこいい」「何をやってもサマになる」中田英寿が北海道でまさかの…操縦する“意外な姿”にファン驚き！「操作出来るんですね」