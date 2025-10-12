コーヒー１杯に様々な「おもてなし」添えてモーニング、「新たな日本文化」訪日客のお目当てに

ステーキやカレー、ケーキ……。

喫茶店が「おもてなしの精神」で始めた、コーヒーに付けるモーニングサービスが多様化している。モーニングを日本旅行の目当ての一つにする外国人観光客もおり、新たな日本文化と認められつつあるようだ。

愛知や広島…発祥地は諸説あり

「モーニング発祥の地 一宮」。このキャッチフレーズで街おこしが行われている愛知県一宮市。約１００店が卵だけでなく、薬膳中華がゆやナンなど独自サービスを考案している。

繊維産業が活況だった１９５６年頃、職人らが機械音がする事務所を避け、喫茶店で商談をしたことがきっかけという。「一日に何回も来店してくれるのに、コーヒーだけでは申し訳ないという店主の思いから、ゆで卵とピーナツを提供したのが始まり」と、一宮モーニング協議会会長の栃倉勲さん（５９）。

現在も休日の朝、家族で喫茶店に行く習慣が残るという。２００９年には協議会が設立され、「卵料理を付ける」「できるだけ一宮産食材を使う」などがルールになった。

ただ、モーニングの発祥を巡っては諸説がある。

広島市の喫茶店「ルーエぶらじる」には、「モーニングサービス」の看板が写る１９５６年の店の写真が残る。太平洋戦争後、中国大陸から生還した初代・末広武次さんが原爆投下で行方不明になった家族を捜しに来た人や、治療に当たる病院関係者らをいたわるために始めた。

「モーニングサービス」という言葉も武次さんが考案したといい、現店主の朋子さん（４６）は「１９５５年頃にはモーニングを始め、周辺の喫茶店も参考にして広まっていった」と話す。

東京・銀座の「カフェーパウリスタ」には、「清新な朝食は一杯五銭のブラジルコーヒーとトーストパン フレンチトースト」などと書かれた１９年の新聞広告が残る。元社長の長谷川泰三さん（８９）は「当時の銀座には官公庁もあり、仕事前におなかを満たしたい人のニーズに応えた」と語る。

工場労働者の労力減 普及の背景

喫茶文化に詳しい関西学院大社会学部教授の島村恭則さんによると、喫茶店のモーニング文化は、多くの工場などがあった下町の大阪府東大阪市、大阪市西区、生野区、兵庫県尼崎市、神戸市長田区でも広がった。朝食を作る時間を惜しんで働いたことなどが背景にある。

また、松山市や愛知県豊橋市も“発祥地”としてメディアに取り上げられ、広まったという。

パンと卵のセットをベースにモーニングを提供する、チェーンの「コメダ珈琲店」（名古屋市）は２００３年に関東、０６年に関西に進出した。当初はモーニングの認知度が低く、サービスで付くパンを見て、「注文していません」と言われることもあったが、「来店して気に入ってもらう中で、受け入れられるようになった」（広報担当者）。

訪日客も注目

モーニングは今、外国人観光客の人気を集め始めている。

ホテルの開設が相次ぐ東京・上野の「珈琲 王城」では、平日の開店直後に外国人観光客らの行列ができることも。モーニングの時間帯に提供する厚切りトーストを目当てに来店する観光客がおり、「新型コロナの流行以前はインド人や中国人が多かったが、最近では欧米人の来店も増えている」という。

大阪商工会議所では大阪・関西万博に合わせ、朝食が提供されないことが多い民泊宿泊者らをターゲットに、喫茶店の朝食をＰＲするキャンペーンを展開している。店舗を紹介する特設サイトを開設し、英語表記のデジタルマップも更新した。

担当者は「モーニングを楽しみながら、大阪ならではの人の温かさも感じてもらえている」と手応えを語る。