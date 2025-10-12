二度と戦争の惨禍を繰り返さない、という首相の思いは分かるが、既に多くの研究者や専門家らによって分析し尽くされた話ばかりである。

目新しさの乏しい見解を、政局が混迷する最中に、しかも退陣間近の石破首相がわざわざ発出する必要があったのか、見識を疑いたくなる。

首相が「内閣総理大臣所感」として、「戦後８０年に寄せて」と題した見解を発表した。

戦後５０年、６０年、７０年の節目に発出された首相談話は、いずれも政府の見解として閣議決定されたが、今回は閣議を経なかった。首相の個人的なメッセージとする狙いがあったようだ。

ただ、首相が在任中に見解を出せば、海外からは日本政府の公式見解と受け止められるだろう。

中国などが、歴史問題で日本を揺さぶる材料として、この見解を使うことが懸念される。

見解は、過去の三つの談話を引き継ぐとした上で、戦争を止めることができなかった当時の「政治システム」の分析に焦点を絞った点が特徴だ。

文民統制が存在しなかった制度上の問題に加え、国会が政争に明け暮れて軍に対する統制を失ったことや、政府が国際情勢の認識を誤り、メディアも戦争を支持したことなどを列挙した。

その上で、戦争を繰り返さないためには歴史に学ぶ姿勢が重要であり、「健全で強靱（きょうじん）な民主主義が何よりも大切」とも記した。

見解に盛り込まれた考え方は、何度も現代史や政治史の研究者によって指摘されてきた。首相は過去の談話で触れられなかった、と主張しているが、そうした事実を知らなかったのだろうか。

１０年前に安倍首相が談話を発出した際には、半年前に有識者会議を設け、専門家の意見を聞きながら周到に文書を練り上げた。

７０年談話は「侵略」や「おわび」といったキーワードで自民党内のリベラル派議員への配慮を示す一方、「先の世代の子供たちに、謝罪を続ける宿命を背負わせてはならない」との表現で、謝罪の歴史に区切りをつけようとした。

そうした７０年談話の趣旨を踏まえ、党内の保守系議員は、新たな見解を出せば歴史問題を蒸し返されかねない、として石破首相に発出を断念するよう求めてきた。だが、首相は受け入れなかった。

後継総裁が円滑に政権を運営できるよう配慮することよりも、自身の実績作りに執着するかのような振る舞いは残念でならない。