小康状態にあった米国と中国の貿易摩擦が再燃し始めた。

関税交渉を巡る駆け引きという側面もあろうが、対立が深まれば、世界経済に大きな打撃が及ぶのは必至だ。

不毛な応酬に陥らぬよう、米中両国は自制せねばならない。

トランプ米大統領は１０日、中国からの輸入品に対し、１１月１日から１００％の追加関税を課すと表明した。中国がレアアース（希土類）関連の輸出規制を強化することへの対抗措置だという。

トランプ氏は、「中国が貿易面で極めて攻撃的な姿勢を示した」と怒りをあらわにした。今月末から韓国で開かれる会議に合わせて予定される、中国の習近平国家主席との会談中止も示唆した。

米中貿易摩擦は、５月に関税の大幅引き下げで合意して以降、小康状態が続いてきた。しかし、１０日のニューヨーク株式市場でダウ平均株価は８７８ドル下落した。

日経平均先物の株価も、３０００円近く下落している。米中の対立が唐突に再燃したのは、憂慮すべき事態である。

レアアースは自動車や半導体など幅広い製品で利用されている。世界生産の約７割、精製の約９割を中国が握っている。中国が９日に公表した規制は、その優位性を利用した極めて厳しい内容だ。

米国企業などが中国産レアアースをわずかでも含む製品を輸出する場合、中国当局からライセンスを取得する必要がある。外国の軍隊と関係を持つ企業へのライセンス供与は拒否されるという。軍事目的の輸出は原則禁止となる。

レアアースは、戦闘機や潜水艦、ミサイルなどに不可欠だ。新規制は、米国の防衛産業のサプライチェーン（供給網）に甚大な打撃を及ぼす可能性が高い。

トランプ氏との会談を控える習氏には、関税交渉で譲歩を迫る狙いがあるとみられる。一方、米国側は、国家安全保障上の重大な挑戦だと受け止めたのだろう。

米中両国は対立がこれ以上、エスカレートせぬよう、丁寧に意思疎通を図る必要がある。

米国は４月に相互関税の計画を公表後、対中追加関税を１４５％に、また中国は、対米関税を１２５％へと引き上げた。だが、経済の混乱などを踏まえ、５月に大幅な引き下げで歩み寄っていた。

先月には、中国発の動画共有アプリ「ＴｉｋＴｏｋ（ティックトック）」の米国事業の所有権を米側に移す枠組みでも合意した。

米中両国は、これまでの協議を踏まえ打開策を探るべきだ。