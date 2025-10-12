ÆüËÜÂåÉ½MFµ×ÊÝ¡¡¥Ö¥é¥¸¥ë·âÇË¤ØµÞ¥Ô¥Ã¥ÁÄ´À°¡¡14Æü·ãÆÍ¡Ö¼Á¤Î¹â¤µ¤ËÂÐ¹³¤·¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤¬Âç»ö¡×
¡¡¥µ¥Ã¥«¡¼ÆüËÜÂåÉ½¤Ï2¡½2¤Î°ú¤Ê¬¤±¤Ë½ª¤ï¤Ã¤¿¥Ñ¥é¥°¥¢¥¤Àï¤«¤é°ìÌëÌÀ¤±¤¿11Æü¡¢Âçºå¤«¤éÀéÍÕ»ÔÆâ¤Ë°ÜÆ°¤·¡¢14Æü¤Î¥Ö¥é¥¸¥ëÀï¤Ë¸þ¤±¤ÆÁ´ÂÎÎý½¬¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£º¸Â¼ó¤ËÉÔ°Â¤òÊú¤¨¤ëMFµ×ÊÝ·ú±Ñ¡Ê24¡á¥ì¥¢¥ë¡¦¥½¥·¥¨¥À¡¼¥É¡Ë¤Ï¹çÎ®5ÆüÌÜ¤Ç½é¤á¤ÆÎý½¬¤ËÉôÊ¬¹çÎ®¡£»Ë¾å½é¤Î²¦¹ñ·âÇË¤Ø¡¢µÞ¥Ô¥Ã¥Á¤Ç½àÈ÷¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤¯¡£
¡¡½©±«¤Î¥Ô¥Ã¥Á¤Ëµ×ÊÝ¤¬»Ñ¤ò¸½¤·¤¿¡£¾õÂÖ¤ò³Î¤«¤á¤ë¤è¤¦¤ËÃúÇ«¤ËÂÎ¤òÆ°¤«¤·¡¢¥é¥ó¥Ë¥ó¥°¤ä¥Ü¡¼¥ë²ó¤·¤ò¤³¤Ê¤·¤¿¡£¶¯ÅÙ¤¬¾å¤¬¤Ã¤¿¥á¥Ë¥å¡¼¤Ë¤Ï²Ã¤ï¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢¸ÄÊÌÎý½¬¤Ç¤Ï´ËµÞ¤òÉÕ¤±¤¿Æ°¤¤«¤é¥·¥å¡¼¥È¤ä¥¯¥í¥¹¤ò·«¤êÊÖ¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö¤ä¤ì¤ë¤³¤È¤Ï¤ä¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£µ×¡¹¤Ë¹çÎ®¤Ç¤¤ÆÎÉ¤«¤Ã¤¿¡×¡£Àè·î¤Î¥á¥¥·¥³Àï¤ÇÄË¤á¤¿º¸Â¼ó¤Î¾õÂÖ¤Ï½êÂ°¥¯¥é¥Ö¤ËÌá¤Ã¤Æ¤âËüÁ´¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢7Æü¤Î¹çÎ®½éÆü¤«¤éÊÌÄ´À°¡£¥Ù¥ó¥ÁÆþ¤ê¤·¤¿¥Ñ¥é¥°¥¢¥¤Àï¤â¥¦¥ª¡¼¥ß¥ó¥°¥¢¥Ã¥×¤ò¹Ô¤ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢¥Ö¥é¥¸¥ëÀï¤Ë¸þ¤±¡Ö¤½¤³¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡£¥×¥é¥óÄÌ¤ê¤Ë¤Ï¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈµÞ¥Ô¥Ã¥Á¤Ç´Ö¤Ë¹ç¤ï¤»¤ë¤Ä¤â¤ê¤À¡£
¡¡²¦¹ñ¤È¤Ï½éÂÐÀï¤À¡£0¡½1¤ÇÇÔ¤ì¤¿22Ç¯6·î¤ÎÁ°²ó¤Ï½ÐÈÖ¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£²áµî¤ÎÂÐÀïÀ®ÀÓ¤Ï2Ê¬¤±11ÇÔ¡£¿¹ÊÝ¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤âµ×ÊÝ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤â¡¢¸½ºßÃÏ¤òÂ¬¤ë¤Ë¤ÏÀä¹¥¤ÎÁê¼ê¤ò·Þ¤¨·â¤Ä¡£¥Ö¥é¥¸¥ë¤Ï10Æü¤Ë´Ú¹ñ¤ò5¡½0¤Ç°µÅÝ¡£±ÇÁü¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤¿¤È¤¤¤¦µ×ÊÝ¤Ï¡Ö¼Á¤Î¹â¤µ¤ËÂÐ¹³¤·¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤¬Âç»ö¡£´Ú¹ñ¤ÎÁª¼ê¤¿¤Á¤Ïµ¤¤ÎÆÇ¤Ç¤¹¤±¤É¡¢ËÍ¤¿¤Á¤Ï0¡½5¤ÇÉé¤±¤ë¤ï¤±¤Ë¤Ï¤¤¤«¤Ê¤¤¡×¤ÈÉ½¾ð¤ò°ú¤Äù¤á¤¿¡£
¡¡ÉñÂæ¤Ï¸ÅÁãFCÅìµþ¤ÎËÜµò¡¦Ì£¤ÎÁÇ¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¡£¡Ö´¶³´¿¼¤¤¤â¤Î¤ÏÅöÁ³¤¢¤ë¡£¤½¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤âÎÏ¤ËÊÑ¤¨¤Æ¤¤¤±¤ì¤Ð¡×¤È³®Àû»î¹ç¤Ç¥Ù¥¹¥È¤ò¿Ô¤¯¤¹¡£