◇女子ゴルフツアー スタンレー・レディースホンダ第2日（2025年10月11日 静岡県 東名CC＝6435ヤード、パー72）

46位から出た16歳アマチュアの岩永杏奈（大阪桐蔭高2年）が5バーディー、ボギーなしのこの日のベストスコア67をマークし、通算7アンダーで首位と3打差の7位に浮上した。日本アマチュアランクで堂々の1位に立つ高校生が勝みなみに次ぐ日本人史上2位の16歳265日での年少Vを狙う。通算10アンダーで河本結（27＝RICOH）が今季2勝目へ王手をかけた。

雨が降りしきる中、16歳の高校生がリーダーボードを駆け上がった。前半の3番で6〜7メートル、続く4番でも5メートルを沈めて連続バーディーで勢いに乗り、この日ベストスコアの67をマークした。

「チャンスにつけたところは基本バーディーを取れた。パターでしのいでボギーを打ってないのが良かった」

前日の6番（185ヤード）では自身8度目となるホールインワンを達成し、アマチュアとして最高額の賞金100万円が贈られた。気になる使い道については「欲しいものはなくて、遊びに行く時とかのために貯金したい」。エースは小3の時が初めてで、今回は2年半ぶりだった。

2人のアマチュアから刺激を受ける。今週の下部ツアーでは10年以上の仲だという後藤あい（松蔭高2年）がアマチュア優勝を果たした。また、前週の日本女子オープン選手権では同じナショナルチームに所属する広吉優梨菜（福岡第一高1年）がV争いを演じ、3位に入った。広吉に応援動画を送るなどエールを送りながら、「自分も頑張らないとな」と力に変えた。

昨年の日本女子オープンでローアマに輝いた実力者で、今季はツアー5試合に出場し、リゾートトラスト・レディースの21位が最高。勝みなみに次ぐ日本人史上2位の16歳265日での年少優勝が懸かる最終日。休日は合計20時間以上寝ているというおっとりとした16歳は「アマチュアのうちに優勝が目標。この位置なら優勝の可能性はある」と闘志を燃やした。

◇岩永 杏奈（いわなが・あんな）2009年（平21）1月20日生まれ、兵庫県尼崎市出身の16歳。5歳からゴルフを始める。大阪桐蔭高2年。23年日本ジュニア（12〜14歳の部）優勝。25年日本女子アマ2位。目標は高校の先輩の山下美夢有。1W平均飛距離230ヤード。1メートル63。