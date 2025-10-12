東京大が、人工知能（ＡＩ）や宇宙開発など先端技術（ディープテック）分野での起業を目指す理工系人材の育成に向けて、２学部を新設する構想を立てていることがわかった。

国内外の産業界から教員を招いて起業家教育に力を入れ、世界をリードする新興企業の創出につなげる狙いがある。

世界トップレベルの研究力を目指す「国際卓越研究大」に認定された場合に、設置を進める。現在、卓越大の２回目の公募で東京大など８校の審査が進んでおり、認定校への年数百億円規模の助成金を費用にあてる。

構想では、ＡＩや宇宙のほか、半導体やロボット、量子科学などの幅広い先端分野を扱う「ディープテック学部」と、コンピューター科学を専門とする「コンピューティング学部」（いずれも仮称）を２０２６年度に設けて、準備を進める。３１年度に３年生となる学生から、進路として選択できるようになる見通しだ。

定員は計約４００人で、講義は英語で行う。東京大全体の定員は変更せず、工学部など他の学部の定員を減らす。一度選択した後も、学部や研究室間を移動できる柔軟性を持たせる。

構想は、研究分野の新陳代謝を促し、急速に発展する先端技術に対応する狙いだ。現状では学部の定員が厳格で、例えばＡＩ分野を学びたい学生が増加しても受け入れに限界がある。科学技術の潮流に応じた人材を育成できないのは、硬直的な仕組みも一因との指摘があった。

先端技術に重点を置いた経営学修士（ＭＢＡ）を取得できる課程も大学院に新設予定で、３３年の本格開講を目指す。

東京大は今回の構想とは別に、学部の４年間と大学院修士課程の１年間を合わせた５年制の新学部「カレッジ・オブ・デザイン」を２７年９月に開設すると、発表している。