公明党の斉藤代表は１１日、読売新聞の単独インタビューに応じ、自民党との連立政権からの離脱を踏まえ、今後の国政選挙では、野党候補とも協力する可能性があると言及した。

臨時国会での首相指名選挙で、上位２人による決選投票になった場合は、野党側の候補に投票しない考えを示した。

自民、公明両党は長年にわたり、国政選で「選挙区は自民、比例は公明」とのすみ分けを基本に協力してきた。斉藤氏は、今後の選挙協力について「基本的に地域ごとに人物本位で応援していく」とし、「自民が中心になると思うが、他の党もあり得る」と述べた。

首相指名選挙の決選投票での対応に関しては、「棄権するか、『斉藤鉄夫』と書くのが基本だ。個人の考えだが、野党の方の名前を書くことは考えられない」と語った。

「政治とカネ」の問題では、来年の通常国会までに、企業・団体献金の規制を強化する政治資金規正法改正案を提出し、成立を目指す意向も明らかにした。献金の受取先を政党本部と都道府県単位の組織に限定する公明と国民民主党の案をベースとし、「自民にも加わってもらい、成立させたい」と意欲を示した。

今後の党の方向性に関しては、「連立政権の中に加わるのではなく、中道主義の公明らしさを発揮していく」と強調した。

［党首に聞く 政局流動化］

――１０日の自民、公明両党の党首会談では、企業・団体献金の規制強化を巡る考えが一致せず、連立政権からの離脱を決めた。

自民の「政治とカネ」の問題には決着をつけなくてはならない。「自民も公明も生まれ変わった」と評価してもらえるようにしなければならないという決意で会談に臨んだが、思うような答えが得られず、決断した。

――会談では、企業・団体献金を政党本部と都道府県組織のみ受け取れるようにする案を示した。この公明と国民民主党でまとめた案をベースにした政治資金規正法改正案を国会に提出し、成立させる意向か。

もちろん、その方向で頑張っていく。献金自体は認める一方で、規制強化はしなければならない。今の制度はあまり透明化されておらず、国民の不安の根底には、政治とカネの問題がある。自民にも加わってもらい、成立させたい。臨時国会は時間的な余裕がなく、（来年の）通常国会にまで及ぶのは仕方がない。

――臨時国会での首相指名選挙で、決選投票になった場合の対応は。

棄権するか、「斉藤鉄夫」と書くのが基本だ。ただし、その時の政治状況を見て、党内でじっくり議論して決める。個人の考えだが、今の野党の方の名前を書くことは考えられない。

――次期衆院選に向けた公明の選挙戦略は。

小選挙区で擁立するかどうかは、基本的に各地域で考えてもらう。戦っても勝てる見込みがないと思えば、擁立しないこともあり得るので、公明としての戦いは比例選が中心になるだろう。これまでは主に自民と、比例で公明を応援してもらう一方、（選挙区で）応援する関係を作ってきたが、今後は基本的に地域ごとに、人物本位、政策本位で判断し、応援していく。これまでの実績から自民が中心になると思うが、他の党もあり得る。

――野党になれば、政策実現への影響力が低下する可能性がある。

政策実現力が低くならないよう、努力したい。公明がこれまで実現に関わったと誇ってきた「教科書の無償配布」、「児童手当」の実現、「国連平和維持活動（ＰＫＯ）協力法」の制定などは、いずれも野党の時の実績だ。野党でも政策実現力を持つことはできる。

与党が多数の時代は自公だけで物事を決められるので、そこに公明の主張をいかに盛り込むかが問題だった。（少数与党下では）与野党協議の中で、公明の主張をどう盛り込んでいくのかという話になるので、基本的には変わらない。

――今後の公明の姿は。

価値観の多様化に伴い、「対立と分断」が言われる社会状況になってきた。公明の役割は「中道改革勢力」の軸として、多様な価値観を包み込み、対立と分断を「協調」に導く社会を作っていくことだ。連立政権の中に加わるのではなく、中道主義の公明らしさを発揮していく。（聞き手・政治部 田ノ上達也）