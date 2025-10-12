¡Ú¥»£Ã£Ó¡Û¥º¥Ð¥êÅö¤¿¤Ã¤¿¡ª¡¡DeNA¡¦»°±º´ÆÆÄ¤¬Åû¹á²ÅÃÒ¤òà¥¡¼¥Þ¥óá»ØÌ¾¤·¤¿ÍýÍ³
¡¡ÈÖÄ¹¤Î¡Ö¥¡¼¥Þ¥ó»ØÌ¾¡×¤¬¥º¥Ð¥êÅö¤¿¤Ã¤¿¡££±£±Æü¤Ë£Ä£å£Î£Á¤Ï¡Ö£²£°£²£µ¡¡£Ê£Å£Ò£Á¡¡¥¯¥é¥¤¥Þ¥Ã¥¯¥¹¥·¥ê¡¼¥º¡¡¥»¡×¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¥¹¥Æ¡¼¥¸Âè£±Àï¡Ê²£ÉÍ¡Ë¤Çµð¿Í¤Ë£¶¡½£²¤Ç²÷¾¡¡££´ÈÖ¡¦Åû¹á²ÅÃÒ³°Ìî¼ê¡Ê£³£³¡Ë¤¬£²²ó¤ÎÂè£±ÂÇÀÊ¤ÇÅ·Å¨¡¦»³ºê¤«¤éÀèÀ©¤Î¥½¥íËÜÎÝÂÇ¤ò±¦Íã¥¹¥¿¥ó¥É¤Ë¤¿¤¿¤¹þ¤ß¡¢¼çÆ³¸¢¤ò°®¤Ã¤¿¡£
¡¡Åû¹á¤Ï£³²ó¤Ë¤â±¦ÍãÀþ¤Ø£³ÅÀÌÜ¤Î¥¿¥¤¥à¥ê¡¼¡££±ÅÀº¹¤Î£¶²ó¤Ë¤Ïº¸Íã¥Ý¡¼¥ëÄ¾·â¤Î¥½¥íËÜÎÝÂÇ¤òÊü¤Ã¤¿¡££¸²ó¤âº¸Á°ÂÇ¤òÊü¤Ã¤ÆËþÎÝ¤È¤¹¤ë¥Á¥ã¥ó¥¹¥á¡¼¥¯¡££²£°£±£·Ç¯¤Î£Ã£Ó°ÊÍè£¸Ç¯¤Ö¤ê¤Î£´°ÂÂÇ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÂç³èÌö¤Ï»°±º´ÆÆÄ¤È¤Îå«¤Î¶¯¤µ¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤ë¡£»Ø´ø´±¤ÏÁ°Æü¤Î²ñ¸«¤Ç¤³¤¦Í½¸À¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡Ö¤Þ¤ººÇ½é¤Î»î¹ç¤òÁ´ÎÏ¤Ç¼è¤ê¤Ë¹Ô¤¯¡£¡Ê²¼¹î¾å¤ÇÆüËÜ°ì¤È¤Ê¤Ã¤¿¡ËµîÇ¯¤¬¤½¤¦¤À¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ë¡¢Àè¤Î¤³¤È¤Ï¹Í¤¨¤Ê¤¤¡£¾¡¤Ä¤¿¤á¤Ë¤ÏÀèÀ©ÅÀ¤¬Èó¾ï¤ËÂç¤¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡×
¡¡¤½¤Î¾å¤Ç¡¢¥¡¼¥Þ¥ó¤ËÅû¹á¤ò»ØÌ¾¤·¤Æ¤¤¤¿¡£²÷¾¡¤·¤¿»î¹ç¸å¡¢¤½¤Î¿¿°Õ¤ò²þ¤á¤ÆÊ¹¤¤¤¿¡£¡Ö¥´¥¦¤Î¾õÂÖ¤Ï¸åÈ¾Àï¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤«¤é¤º¤Ã¤È¤¤¤¤¤Ç¤¹¤·¡¢ÂÇÀþ¤Î³Ë¤È¤·¤Æ¥Á¡¼¥à¤ò°ú¤ÃÄ¥¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«¤é¤Í¡£¥·¡¼¥º¥ó¤¬½ª¤ï¤Ã¤Æ¤«¤é¤ÎÎý½¬¤ò¸«¤Æ¤â¡¢¤¤¤¤¾õÂÖ¤òÊÑ¤ï¤é¤º°Ý»ý¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤«¤é¡×¡£
¡¡°ìÊý¤ÎÅû¹á¤â¡Ö»°±º´ÆÆÄ¤¬ÀèÀ©ÅÀ¤¬¤¹¤´¤¤Âç»ö¤À¤È¤ª¤Ã¤·¤ã¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡Ê¼«Ê¬¤ÎËÜÎÝÂÇ¤Ç¡ËÀèÀ©ÅÀ¤ò¼è¤ì¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£ËÍ¤Ë¤ä¤ì¤ë¤³¤È¤Ï»°±º´ÆÆÄ¤Ë¸À¤ï¤ì¤¿¤È¤³¤í¤ÇÁ´ÎÏ¤Ç¥×¥ì¡¼¤¹¤ë¤À¤±¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È»×¤¤¤ò¼õ¤±»ß¤á¤¿¡£
¡¡Åû¹á¤ÏºòÇ¯£´·î¤Î£Ä£å£Î£ÁÉüµ¢¸å¡¢ÀÞ¤Ë¿¨¤ì¤Æ¡Ö°ìÈÖºÇ½é¤ËÀ¼¤ò¤«¤±¤Æ¤¯¤ì¤¿¤Î¤¬»°±º´ÆÆÄ¤À¤Ã¤¿¡×¤ÈÅÇÏª¡£ÉÔ¿¶¤Ë¤¢¤¨¤¤¤Ç¤¤¤¿¥·¡¼¥º¥óÃæ¡¢¿©»ö¤ËÍ¶¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿µ¤¸¯¤¤¤Ë¤â´¶¼Õ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤Î»°±º´ÆÆÄ¤¬º£Ç¯¸Â¤ê¤ÇÂàÇ¤¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¡ÖÁª¼êÁ´°÷¤¬¡¢´ÆÆÄ¤Ë¤Ï¤¤¤¤É½¾ð¤Ç¡¢¤¤¤¤»×¤¤¤ò»ý¤Ã¤Æ¡ÊÂàÃÄ¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡Ë¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤³¤ÏËÍ¤âÊÑ¤ï¤ê¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¤é¡¢´èÄ¥¤é¤Ê¤¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤Èµ¤¹ç¤òÆþ¤ì¤¿¡£¤½¤ÎÇ®¤¤»×¤¤¤Ç¡¢¤Þ¤º¤Ï¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¥¹¥Æ¡¼¥¸ÆÍÇË¤À¡£
