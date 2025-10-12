¼ó°Ì¡¦²ÏËÜ·ë¡¡½ÂÌîÆü¸þ»Ò¡õ¸¶±Ñè½²Ö¤ÈÆ±ÁÈ¤«¤Ê¤ï¤º¤â¡Ä¤Í¤®¤é¤¤¤Î¸ÀÍÕ¡ÖÆüËÜ¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤Û¤·¤¤¡×
¡¡½÷»Ò¥´¥ë¥Õ¤Î²ÏËÜ·ë¡Ê£²£·¡á¥ê¥³¡¼¡Ë¤¬¡¢¹ñÆâ¥Ä¥¢¡¼¡Ö¥¹¥¿¥ó¥ì¡¼¥ì¥Ç¥£¥¹¥Û¥ó¥À¡×¡Ê£±£°¡Á£±£²Æü¡¢ÀÅ²¬¡¦ÅìÌ¾£Ã£Ã¡á¥Ñ¡¼£·£²¡Ë¤Ç¼çÌò¤ËÌö¤ê½Ð¤¿¡£
¡¡ÀïÁ°¤Ïº£µ¨¹ñÆâ£²ÀïÌÜ¤ÇÊÆ¥Ä¥¢¡¼¤ò¼çÀï¾ì¤È¤¹¤ë½ÂÌîÆü¸þ»Ò¡Ê£²£¶¡á¥µ¥ó¥È¥ê¡¼¡Ë¤ÈÆ±½é»²Àï¤Ç£²£°£²£µÇ¯¤ÏÊÆ²¼Éô¥Ä¥¢¡¼¤òÀï¤Ã¤¿¸¶±Ñè½²Ö¡Ê£²£¶¡á£Î£É£Ð£Ð£Ï£Î¡¡£Å£Ø£Ð£Ò£Å£Ó£Ó¥Û¡¼¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¡Ë¤¬ÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢£²¿Í¤ÏÍ½ÁªÍî¤Á¤È¤Ê¤ê¡¢£²ÆüÌÜ¡Ê£±£±Æü¡Ë¤Ç»Ñ¤ò¾Ã¤·¤¿¡£
¡¡°ìÊý¤Î²ÏËÜ¤Ï½éÆü¡Ê£±£°Æü¡Ë¤Ë£·¥¢¥ó¥À¡¼¤Î¥È¥Ã¥×¥¿¥¤È¯¿Ê¤È¤¹¤ë¤È¡Ö¡Ê½ÂÌî¤ä¸¶¤é¡ËÊÆ¹ñÀª¤È¡ÊÆ±ÁÈ¤Ç¡Ë²ó¤ê¤¿¤¤¤È¤¤¤¦¤Î¤¬¤¢¤ë¡£¤½¤Î¤¿¤á¤Ë´èÄ¥¤Ã¤¿¤È¤¤¤Ã¤Æ¤â²á¸À¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡×¤È¤Î´êË¾¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£¤½¤Î»×¤¤¤Ï±«Ãæ¤Ç¤Î¥×¥ì¡¼¤ò¶¯¤¤¤é¤ì¤¿£²ÆüÌÜ¤âÆ±¤¸¡££¶£¹¤Ç¤Þ¤È¤á¡¢ÄÌ»»£±£°¥¢¥ó¥À¡¼¤ÇÃ±ÆÈ¥È¥Ã¥×¤ËÎ©¤Ã¤¿¡£
¡¡£²¿Í¤È¤ÏÆ±¤¸²«¶âÀ¤Âå¤ÇÀÚâøÂöËá¤·¤Æ¤¤¿´ÖÊÁ¡£»ÄÇ°¤Ê¤¬¤é¼«¿È¤¬ÂÔ¤Ä¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤ËÍè¤Æ¤¯¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡ÖÆüËÜ¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤Û¤·¤¤¡£ÆüËÜ¿©¤È¤«²¹Àô¤È¤«¡£¤á¤Ã¤Á¤ã´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢µÙ¤à²Ë¤â¤Ê¤¯¤¤Ã¤È»î¹ç¤ËÍè¤¿¤À¤í¤¦¤·¡¢»þº¹¤â¤¢¤ë¤À¤í¤¦¤·¡¢Èè¤ì¤ò¼è¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤È¤Í¤®¤é¤Ã¤¿¡£
¡¡¸À¤¤´¹¤¨¤ì¤Ð¡¢»Ä¤ëºÇ½ªÆü¡Ê£±£²Æü¡Ë¤Ï¼«¤é¤¬Âç²ñ¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤ë¤È¤¤¤¦¤ï¤±¤À¡£¤¿¤Àµ¤»ý¤Á¤Ï¥Õ¥é¥Ã¥È¤Î¤Þ¤Þ¡£äþÍ¾¶ÊÀÞ¤ò·Ð¤Æ¤¿¤É¤êÃå¤¤¤¿¥á¥ó¥¿¥ë¤Î¶ÃÏ¤Ç¡Ö¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤¿¤³¤í¤Ï´¶¾ð¤Îµ¯Éú¤â·ã¤·¤¯¥Õ¥¡¥¤¥¿¡¼¤À¤Ã¤¿¤±¤É¡¢¤¤¤í¤ó¤ÊËÜ¤òÆÉ¤ó¤À¤ê¡¢¥á¥ó¥¿¥ë¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤¦¤Á¤Ë¤³¤¦¤Ê¤Ã¤¿¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¡£