¡Úºå¿À¡ÛÀ¾½ãÌð¡¡Ìî¼êÅ¾¸þ¤Ø¤Î¿´¶ÅÇÏª¡ÖËÜÅö¤ËÇº¤ó¤Ç¡¢¤¿¤¯¤µ¤ó¤ÎÊý¤ËÁêÃÌ¤·¤¿·ë²Ì¡Ä¡×¡¡
¡¡ºå¿À¡¦À¾½ãÌðÅê¼ê¡Ê£²£´¡Ë¤¬£±£±Æü¤Ë¹Ã»Ò±àµå¾ì¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿Á´ÂÎÎý½¬½ªÎ»¸å¡¢ÊóÆ»¿Ø¤Î¼èºà¤Ë±þÂÐ¡£Íèµ¨¤«¤é¤ÎÌî¼êÅ¾¸þ¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤ò¼õ¤±¡¢¡ÖËÜÅö¤ËÇº¤ó¤Ç¡¢¤¿¤¯¤µ¤ó¤ÎÊý¤ËÁêÃÌ¤·¤¿·ë²Ì¡¢ºÇ¸å¤Ï¼«Ê¬¤Ç·è¤á¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¤¤±¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤¿¡£¤ä¤ë¤È·è¤á¤¿°Ê¾å¤ÏÂÇ¼Ô¤È¤·¤Æ³èÌö¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¤¤¡×¤È¿´¶¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡£²£°£±£¹Ç¯¤Î¥É¥é¥Õ¥È²ñµÄ¤Ç¹âÂ´£±°Ì»ØÌ¾¤µ¤ì¤¿±¦ÏÓ¤Ï¡¢ÁÏ»Ö³Ø±à»þÂå¤Ï¡¢º´¡¹ÌÚÏ¯´õ¡Ê¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡Ë¡¢±üÀî¶³¿¡Ê¥ä¥¯¥ë¥È¡Ë¡¢µÚÀî²íµ®¡Êºå¿À¡Ë¤é¤È¤È¤â¤Ëà¹â¹»£Â£É£Ç£´á¤È¸Æ¤Ð¤ì¤¿°ïºà¡£¥¨¥ê¡¼¥ÈÅê¼ê¤È¤·¤Æ¤Î¥×¥é¥¤¥É¤ò¤«¤Ê¤°¤ê¼Î¤Æ¡¢°ì¤«¤é¤Î½ÐÄ¾¤·¤ò·èÃÇ¤·¤¿¡£
¡¡Åê¼ê¢ªÌî¼êÅ¾¸þ¤ÎÀ®¸ùÎã¤È¤·¤Æ¡¢¤·¤Ð¤·¤ÐÌ¾Á°¤¬µó¤¬¤ëÆ±µåÃÄ£Ï£Â¤Î»å°æ²ÅÃË»á¤«¤é¤Ï¡Ö¿Í¤è¤ê¤âÃÙ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¤«¤é¡¢¤·¤Ã¤«¤êÎý½¬¤È¤«¤âÇÜ°Ê¾å¤ä¤é¤Ê¤¯¤Æ¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤¤¡×¤È·ãÎå¤Î¸ÀÍÕ¤ò¼õ¤±¤¿¤ÈÀ¾½ã¤ÏÌÀ¤«¤¹¡£¤³¤ÎÆü¹Ô¤ï¤ì¤¿¥·¡¼¥ÈÂÇ·â¤Ç¤Ïº¸Íã¡õÃæ·ø¤Î¼éÈ÷°ÌÃÖ¤Ë½¢¤¡¢Á´ÂÎ¥á¥Ë¥å¡¼½ªÎ»¸å¤Ï¼¼ÆâÎý½¬¾ì¤ÇÌó£±»þ´Ö¡¢¸ÄÊÌ¤ÇÂÇ·âÎý½¬¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤À¡£