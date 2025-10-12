◆２０２５ ＪＥＲＡ クライマックスシリーズ セ・ファーストステージ 第１戦 ＤｅＮＡ６―２巨人（１１日・横浜）

「２０２５ ＪＥＲＡ クライマックスシリーズ セ」の第１ステージ（Ｓ）が開幕し、３位の巨人は敵地で２位のＤｅＮＡに敗れた。先発の山崎は６回４失点と粘れず、打線も２安打で２点止まり。１２日の第２戦に敗れると敗退が決まる崖っぷちに追い込まれた。巨人はＣＳ第１Ｓ初戦で敗れた過去２度でいずれも敗退。歴史を塗り替えるべく、阿部慎之助監督（４６）は「ブルペン全部使っていくつもり」と、第２戦は自慢のリリーフ陣を総動員して逆王手をかける決意を示した。

雨中の横浜決戦に屈した。大事な初戦を落として崖っぷちに追い込まれた。それでも試合後、三塁ベンチ裏では巨人ナインの「明日明日（あしたあした）！」との声が響いた。誰も下を向いていなかった。阿部監督は「もう一回勝つチャンスがあるので、そう思って。良かった人も悪かった人もしっかり反省して。切り替えるだけですね」と逆襲を宣言。負けられない第２戦に目を向けた。

雨のため打撃練習は室内で実施。午後２時５分の試合開始から照明が点灯した。雨が降ったりやんだりの悪天候の中、最初のチャンスは巨人。２回１死二、三塁で相手の内野は定位置、ゴロで１点入る状況だったが７番・リチャードが二飛に倒れた。８番・吉川が申告敬遠されて無得点。「流れを持ってこれそうで持ってこれなかった。いい形は作ったんだけど」。ケイから絶好の先制機を逃した。

警戒していた相手４番・筒香には先制ソロを含む２発４安打３打点と打ち込まれた。「僕らも指示は出したんですけど、そのミスですかね」と阿部監督。対照的に巨人打線は丸、キャベッジ、泉口の１〜３番が計１２打席無安打。４番・岡本が全て回の先頭で打席に立ち流れが悪かった。安打は４回の岸田右前打、若林２ランの連打２本だけ。それ以降は無安打に終わった。

横浜スタジアムは普段はビジター応援席の左翼席がＣＳではホームエリアとなり、外野席は全てＤｅＮＡ応援席に。巨人応援席は三塁側上段のウィング席に変更された。３６０度青く染まった敵地で、高い位置からＧ党の必死の大声援が響いた。その期待に応えるためにも、このまま終わるわけにはいかない。今こそ、阿部監督が以前から掲げてきた「やってやろうじゃねえか！」の強い気持ちで立ち向かうべき時だ。

リーグ優勝した昨年は東京ＤでのＣＳ最終ＳでＤｅＮＡと対戦。１勝３敗と王手をかけられて迎えた第４戦、坂本らの執念のヘッドスライディングなどでジャクソンを攻略して踏みとどまった。第５戦も勝って逆王手。最終第６戦で敗れて敗退したが、土俵際から押し返した実体験は選手たちの心に刻まれている。今年もその粘り強さを発揮してさらに逆転までできるか。真価が問われている。

仕切り直して臨む１２日の第２戦、相手先発はジャクソン。岡本が今季の対戦打率６割３分６厘、吉川が同４割６分２厘、キャベッジが同３割８分５厘と好相性の打者が複数いるのは好材料だ。負けたら終わりの試合で阿部監督も「もう全員で行くつもりで。ブルペン全部使って行くつもりでやる」と総力戦の覚悟だ。たとえ劣勢でも最優秀中継ぎの大勢、最多セーブのマルティネスを投入するプランが浮上。杉内俊哉投手チーフコーチ（４４）は「大勢、マルティネスで流れを作って逆転、というのも考えとしてちょっとありますから。できれば勝っている状態で送り出してあげたいと思いますけど」と“奥の手”を発動させることを示唆した。

過去に巨人のＣＳ第１Ｓ初戦敗戦は１１年、１６年と２度あり、いずれも敗退。黒星スタートからの連勝突破という新たな歴史を築くためにも絶対に勝つ。（片岡 優帆）