¡Ú¥Ñ£Ã£Ó¡Û¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹»³²¼½ØÊ¿Âç¤¬£¶²ó£¶°ÂÂÇ£²¼ºÅÀ¡Ö¤¿¤À¤¿¤À²ù¤·¤¤¡×¥Ý¥¹¥È¥·¡¼¥º¥ó½éÅÐÈÄ½éÀèÈ¯¤ÇºÇÂ®£±£µ£¸¥¥í·×Â¬¤â½é¹õÀ±
¢¡£²£°£²£µ¡¡¥Ñ¡¼¥½¥ë¡¡¥¯¥é¥¤¥Þ¥Ã¥¯¥¹¥·¥ê¡¼¥º¡¡¥Ñ¡¦¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¥¹¥Æ¡¼¥¸¡¡Âè£±Àï¡¡ÆüËÜ¥Ï¥à£²¡½£°¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¡Ê£±£±Æü¡¦¥¨¥¹¥³¥ó£Æ¡Ë
¡¡¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¡¦»³²¼¤Ï¡¢¸ÀÍÕ¾¯¤Ê¤Ë£Ã£Ó½éÅÐÈÄ½éÀèÈ¯¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£¡ÖÅÀ¤ò¼è¤é¤ì¤¿¤È¤³¤í¤¬¡¢¤¿¤À¤¿¤À²ù¤·¤¤¡×¡£µå¿ô¤¬£¸£°µå¤òÄ¶¤¨¤¿£¶²ó¤Ë¤³¤ÎÆüºÇÂ®¤Î£±£µ£¸¥¥í¤ò£³ÅÙ·×Â¬¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢£¶²ó£²¼ºÅÀ¤ÇÀèÈ¯¤ÎÌò³ä¤òÁ´¤¦¡£¤½¤ì¤À¤±¤Ë¡¢½øÈ×¤Î£²¼ºÅÀ¤ò½Å¤¯¼õ¤±»ß¤á¤¿¡£
¡¡¡Ö¤¢¤¢¤¤¤¦ÂÇ¤¿¤ìÊý¤Ï¡¢¤¢¤Þ¤ê·Ð¸³¤¬¤Ê¤¤¡×¤È¿°¤ò¤«¤ó¤À¤Î¤Ï¡¢£±ÅÀ¤òÄÉ¤¦£´²ó£²»à¤À¡£Ê»»¦¤òÃ¥¤Ã¤¿Ä¾¸å¡¢·´»Ê¤Ë½éµå¤Î¥Õ¥©¡¼¥¯¤òº¸ÍãÀÊ¤Ë±¿¤Ð¤ì¡¢Î®¤ì¤òÌá¤»¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£º£µ¨ÂÐÀïÂÇÎ¨¤¬£µ³ä¤Î½¡¤ò£±ÈÖ¤Ë¿ø¤¨¤ë¤Ê¤É¡¢ÆüËÜ¥Ï¥à¡¦°ËÆ£¤È¤ÎÁêÀ½Å»ë¤ÇÁÈ¤ó¤ÀÂÇÀþ¤Ï£µ²ó¤Þ¤Ç¤Ë£´ÅÙ¤ÎÆÀÅÀ·÷¤Ç°ïµ¡¡££²ÅÀ¤òÄÉ¤¦£µ²ó¤ÏÌµ»à°ì¡¢ÆóÎÝ¤Ç¶¯¹¶ºö¤Ë½Ð¤¿¹ÈÎÓ¤¬Í·¥´¥íÊ»»¦¤ËÅÝ¤ì¤ë¤Ê¤É¡¢»³²¼¤ò±ç¸î¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡Âè£±£Ó¤òÀï¤Ã¤¿£°£¸Ç¯¤È£±£´Ç¯¤Ï½éÀï¤òÍî¤È¤·¡¢ÆüËÜ¥Ï¥à¤ËºÇ½ª£Ó¿Ê½Ð¤òµö¤·¤¿¡£»³²¼¡¢¶åÎ¤¤Ç¤ÎÏ¢¾¡¤òÍýÁÛ¤È¤·¤Æ¤¤¤¿´ßÅÄ´ÆÆÄ¤Ï¡¢µÕ²¦¼ê¤òÌÜ»Ø¤¹Âè£²Àï¤ËµÜ¾ë¤òÅêÆþ¡£¡Ö¤¦¤Á¤Î¥¨¡¼¥¹¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤¤Ã¤È¤ä¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¡×¤È¡¢ÆÍÇËÎ¨£°¡ó¤«¤é¤Î´ñÀ×¤ò¿®¤¸¤¿¡£¡ÊÆîÉô¡¡½ÓÂÀ¡Ë