タレントつまみ枝豆（67）が、9日深夜放送のTOKYO FM「TOKYO SPEAKEASY」（月〜木曜深夜1時）に出演。ビートたけしにまつわる仰天エピソードを語った。

枝豆は、たけし軍団のメンバーとしてたけしの羽振りの良さを間近に見てきたことを回想。共演の鬼越トマホーク金ちゃんから「たけしさんにごちそうする人っていたんですか？」と聞かれると、「一度熊本の方で反社の人にさらわれた時に…」とさらりと切り出した。

鬼越の2人が「ちょちょちょ…」「サラッと言うのやめてください」と急展開にツッコミを入れると、枝豆は「さらわれたの。俺らはいなかったの。熊本空港にマネジャーとボーヤ（付き人）がいて、たけしさんがいて」と熊本での仕事後の出来事だったと説明。「帰りに熊本空港のところに黒塗りの車がバーッと10台ぐらい並んでて。降りていったら『たけしさんだね？』って1人の男が来た。『おやじが用があるって言うんで来てくれ』」と頼まれたといい、たけしと押し問答になると「『いいから来てくれ』ってつかまれて連れて行かれた。マネジャーもボーヤも連れて行かれて」と半ば強制的に連行されたという。

そして山の上にある高級旅館のような場所に到着。「若い衆と親分がいて。そこで親分が『すいません。急にこんなことしちゃって』って。『娘がたけしさんの大ファンで、会いたいって言ったんで。実は娘は白血病で、親バカですいません』」と伝えられたという。枝豆は「『それだったら直接言ってください。こんなやり方したらダメでしょう』って。『そしたら俺だってちゃんと来ますよ』って話をしたらしい」とたけしの言葉を語ると、その後姿を見せた娘について「バッと開けた瞬間に、まっきんきんの金髪のお姉ちゃんが『たけちゃ〜ん！』って来たらしい。それ見て『白血病じゃねえな』って思ったらしいんだけど」と苦笑した。

その日は結局宴会に付き合い、翌日に帰京。「朝、旅館に宿泊したからそこの何十人か分のお金を全部払って。『義理を作っちゃいけない』って言って、全部払って帰ってきた。娘が白血病ってのはやっぱりうそだったけど」と笑い、たけしの行動について「義理を作るのが嫌な人」とあらためて語った。