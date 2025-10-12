阪神のスペシャルアンバサダーを務める糸井嘉男氏（44）が11日放送のテレビ大阪「大阪おっさんぽ」（土曜午後6時58分＝関西ローカル）に出演。投手から野手への転向を勧められた際の心境について語った。

学生時代に投手として活躍した糸井氏は、2003年ドラフトの自由獲得枠で日本ハムに入団。2006年に外野手に転向した。

お笑いコンビ「メッセンジャー」黒田有（55）から、現役時代に「お世話になった先輩」について聞かれると、「稲葉（篤紀）さんとか、新庄（剛志）さん」と名前を挙げる。

黒田が「新庄監督って、あの人、宇宙人みたいな方じゃないですか？」と言うと、糸井氏は「めちゃめちゃ考えてはる。すべてを」と返した。

「僕も野手転向した時に、実はその1年前に、新庄さんに『君、野手やれば？』みたいなことを言われたことがあるんですよ。だから野手転向の打診をされた時に、1発目に新庄さんにそう言われたことを思い出して…」と、チームの首脳陣よりも前に、新庄氏に転向を勧められていたことを明かした。

正式に野手転向を打診された際の心境については「迷いますよね。めちゃめちゃ迷いますね。ドラフト1位で入っているので。ピッチャーで、ドラフト1位で入っているので…」と打ち明ける。

黒田の「プライドが傷つくってこと？」との問いに、糸井氏は「そうなんですよ。なかなか（転向の）決断を下せない」と苦渋の選択だったことを振り返った。

また、今後の活動についての話題になると、糸井氏は「ユニホームを着たくなる時期が来るみたいですね。やっぱり、みんな」と、野球指導者の道に含みを持たせる。

黒田が「どこのチームでもいいって言われた時に、どこの監督をやりたいとかあるんですか？」と聞くと、「僕はやっぱり、阪神をやってみたいですね。僕が選べる立場でしたらね」と答えたものの、「まず、ないんですけど…。ないです、ないです。それなりの人間じゃないと務まらない。サインを覚えられないんで」と笑いを誘っていた。